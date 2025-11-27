 Aller au contenu principal
L'entreprise indienne de commerce électronique Meesho vise une valorisation de 5,6 milliards de dollars pour son introduction en bourse
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Meesho fixe une fourchette de prix de 105 à 111 roupies pour son introduction en bourse

*

L'introduction en bourse devrait permettre de lever 604 millions de dollars en haut de la fourchette de prix

*

Ouverture de la vente d'actions sur trois jours le 3 décembre

*

Les actionnaires existants vendent moins d'actions que prévu

(Refonte de l'ensemble du texte pour ajouter la fourchette de prix et la valorisation de l'introduction en bourse)

La plateforme indienne de commerce électronique Meesho MEES.NS cherche à obtenir une valorisation de 501 milliards de roupies (5,6 milliards de dollars) dans le cadre de son introduction en bourse qui s'ouvre aux offres la semaine prochaine.

La société 9984.T soutenue par SoftBank a fixé une fourchette de prix de 105 à 111 roupies par action (1,18 à 1,24 $) pour la vente d'actions de trois jours qui débutera le 3 décembre, comme l'a montré une déclaration jeudi en fin de journée.

Les investisseurs d'ancrage peuvent enchérir un jour plus tôt, le 2 décembre. Les actions de Meesho devraient commencer à être négociées sur les principales places boursières indiennes le 10 décembre, selon le prospectus.

L'introduction en bourse vise à lever environ 54 milliards de roupies (604 millions de dollars) dans la partie supérieure de la fourchette de prix, selon les calculs de Reuters.

Les actionnaires actuels de l'entreprise basée à Bengaluru, dont Elevation Capital et Peak XV Partners, vendent un total de 105,5 millions d'actions, soit moins que les 175,7 millions d'actions qu'ils avaient prévu de vendre auparavant. SoftBank ne vend pas d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse.

L'entreprise, qui est en concurrence avec Amazon AMZN.O et Flipkart WMT.N de Walmart en Inde, émet également de nouvelles actions d'une valeur de 42,5 milliards de roupies.

(1 $ = 89,3470 roupies indiennes)

