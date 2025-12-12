 Aller au contenu principal
L'entreprise fintech Wealthfront lève 485 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, selon The Information
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion de patrimoine numérique automatisée Wealthfront a fixé le prix de son introduction en bourse à 14 dollars par action, ce qui lui a permis de lever 485 millions de dollars, a rapporté The Information jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions
