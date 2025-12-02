L'entreprise fintech Wealthfront cherche à atteindre une valorisation de 2,05 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

La société de gestion de patrimoine numérique automatisée Wealthfront vise une valorisation allant jusqu'à 2,05 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux Etats-Unis, a-t-elle déclaré mardi, devenant la dernière à tester une tendance de fort appétit des investisseurs pour les cotations des fintechs.

La société basée à Palo Alto, en Californie, prévoit de lever jusqu'à 485 millions de dollars en vendant 34,6 millions d'actions, y compris les actions offertes par les actionnaires existants, à un prix compris entre 12 et 14 dollars l'unité.

Le marché américain des introductions en bourse s'est redressé après un ralentissement dû à l'incertitude de la politique commerciale, l'augmentation des chances d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ayant stimulé la demande des investisseurs pour de nouvelles offres.

Des sociétés fintech telles que la suédoise Klarna

KLAR.N , la banque numérique américaine Chime CHYM.O et la plateforme de trading israélienne eToro ETOR.O ont suscité une forte demande, avec des actions qui ont fait un bond lors de leur entrée sur le marché.

Wealthfront, fondée en 2008 par Andy Rachleff et Dan Carroll, propose à ses clients des outils automatisés tels que des comptes en espèces, des ETF et des investissements obligataires, ainsi que des transactions et des prêts à faible coût.

Wealthfront a l'intention de s'inscrire sur le marché boursier Nasdaq sous le symbole "WLTH". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Citigroup figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

En 2022, Wealthfront était évalué à 1,4 milliard de dollars lorsque son projet d'acquisition par la banque suisse UBS a été abandonné ( ) à la suite d'un mouvement de protestation des actionnaires ( ) concernant les conditions de l'opération.