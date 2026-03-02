 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise espagnole Moeve s'associe à Masdar pour un projet d'hydrogène vert de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise énergétique espagnole Moeve a approuvé un important projet d'hydrogène vert impliquant plus d'un milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) d'investissements, avec l'entreprise d'énergie renouvelable Masdar d'Abou Dhabi comme partenaire minoritaire.

Moeve a déclaré lundi qu'elle avait pris la décision finale d'investissement pour la première partie de la vallée andalouse de l'hydrogène vert en Espagne, qui aura une capacité de 300 mégawatts et la possibilité d'ajouter 100 MW supplémentaires en fonction de la disponibilité du réseau et de l'approbation du conseil d'administration. Il s'agira du plus grand projet de ce type dans le sud de l'Europe.

La semaine dernière, la société a obtenu une connexion au réseau espagnol pour le projet. Une centrale solaire spécialisée complétera l'énergie fournie par le réseau. Le projet bénéficie de plus de 300 millions d'euros de subventions de l'Union européenne.

Moeve conservera 51 % du projet, tandis que Masdar et Enalter, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, détiendront le reste des parts.

Détenue par le fonds Mubadala d'Abou Dhabi et la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , Moeve a changé de nom en 2024 pour refléter sa réorientation vers des activités à faible émission de carbone dans le cadre d'un plan de 8 milliards d'euros. Elle a vendu la plupart de ses actifs de production pétrolière depuis 2022, y compris des opérations à Abou Dhabi et en Amérique du Sud.

Moeve a également déclaré lundi que son bénéfice net avait augmenté à 341 millions d'euros l'année dernière, contre 92 millions d'euros l'année précédente.

Moeve a indiqué que ses discussions avec la société énergétique portugaise Galp GALP.LS en vue de combiner leurs activités de raffinage, de produits chimiques et de vente au détail de carburant se poursuivaient et se trouvaient toujours dans une phase non contraignante.

(1 dollar = 0,8519 euro)

Valeurs associées

GALP ENERGIA OR
19,430 EUR LSE Intl +6,82%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
79,38 USD Ice Europ +9,46%
Pétrole WTI
72,65 USD Ice Europ +8,06%
THE CARLYLE GRP
52,0000 USD NASDAQ -4,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank