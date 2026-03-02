L'entreprise espagnole Moeve s'associe à Masdar pour un projet d'hydrogène vert de 1,2 milliard de dollars

L'entreprise énergétique espagnole Moeve a approuvé un important projet d'hydrogène vert impliquant plus d'un milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) d'investissements, avec l'entreprise d'énergie renouvelable Masdar d'Abou Dhabi comme partenaire minoritaire.

Moeve a déclaré lundi qu'elle avait pris la décision finale d'investissement pour la première partie de la vallée andalouse de l'hydrogène vert en Espagne, qui aura une capacité de 300 mégawatts et la possibilité d'ajouter 100 MW supplémentaires en fonction de la disponibilité du réseau et de l'approbation du conseil d'administration. Il s'agira du plus grand projet de ce type dans le sud de l'Europe.

La semaine dernière, la société a obtenu une connexion au réseau espagnol pour le projet. Une centrale solaire spécialisée complétera l'énergie fournie par le réseau. Le projet bénéficie de plus de 300 millions d'euros de subventions de l'Union européenne.

Moeve conservera 51 % du projet, tandis que Masdar et Enalter, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, détiendront le reste des parts.

Détenue par le fonds Mubadala d'Abou Dhabi et la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , Moeve a changé de nom en 2024 pour refléter sa réorientation vers des activités à faible émission de carbone dans le cadre d'un plan de 8 milliards d'euros. Elle a vendu la plupart de ses actifs de production pétrolière depuis 2022, y compris des opérations à Abou Dhabi et en Amérique du Sud.

Moeve a également déclaré lundi que son bénéfice net avait augmenté à 341 millions d'euros l'année dernière, contre 92 millions d'euros l'année précédente.

Moeve a indiqué que ses discussions avec la société énergétique portugaise Galp GALP.LS en vue de combiner leurs activités de raffinage, de produits chimiques et de vente au détail de carburant se poursuivaient et se trouvaient toujours dans une phase non contraignante.

(1 dollar = 0,8519 euro)