L'entreprise espagnole de défense Indra affirme n'avoir pas été informée de l'enquête anticorruption dont on fait état

La société espagnole de défense et de technologie Indra IDR.MC a déclaré à Reuters qu'elle n'avait été informée d'aucune enquête anticorruption liée à des contrats de défense, après qu'un article de presse a indiqué que le parquet espagnol examinait l'attribution de contrats impliquant l'entreprise.

Le site d’information en ligne El Independiente a rapporté cette semaine que le procureur anticorruption espagnol avait ouvert en janvier une enquête préliminaire sur l’attribution de contrats de défense et le financement public associé impliquant Indra et Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), à la suite d’une plainte déposée par un particulier.

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