La société espagnole de défense et de technologie Indra IDR.MC a déclaré à Reuters qu'elle n'avait été informée d'aucune enquête anticorruption liée à des contrats de défense, après qu'un article de presse a indiqué que le parquet espagnol examinait l'attribution de contrats impliquant l'entreprise.
Le site d’information en ligne El Independiente a rapporté cette semaine que le procureur anticorruption espagnol avait ouvert en janvier une enquête préliminaire sur l’attribution de contrats de défense et le financement public associé impliquant Indra et Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), à la suite d’une plainte déposée par un particulier.
Voici plus de détails
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« À ce jour, nous n’avons pas été informés d’une enquête telle que celle mentionnée dans l’article », a déclaré la société à Reuters
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Selon l’article, la plainte allègue qu’Indra et EM&E auraient été favorisées à plusieurs reprises dans l’attribution de marchés de défense et de fonds publics liés à des programmes militaires d’une valeur supérieure à 6 milliards d’euros
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El Independiente a indiqué que l’enquête porte sur des programmes militaires tels que celui du véhicule blindé 8x8 « Dragon », produit par TESS Defence, un consortium espagnol formé par Santa Bárbara Sistemas (filiale de General Dynamics GD.N European Land Systems), Indra et Sapa Placencia, ainsi que sur d’autres projets de défense financés dans le cadre du plan industriel de sécurité et de défense du gouvernement
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Indra a déclaré qu’elle respecte les « recommandations en matière de bonne gouvernance » et qu’elle « répond aux normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire et de transparence de l’information »
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« Par ailleurs, il appartient au ministère de la Défense de s'exprimer sur ses procédures de passation de marchés », a ajouté la société
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EM&E n'a pas pu être jointe immédiatement pour commenter
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