L'entreprise de services publics Vistra va construire deux nouvelles unités de production d'électricité à partir de gaz naturel dans le bassin permien

Vistra VST.N a déclaré lundi qu'elle construirait deux nouvelles unités de gaz naturel à sa centrale du bassin Permien dans l'ouest du Texas, faisant plus que tripler la capacité du site alors que le réseau de l'État est aux prises avec la demande croissante des ménages et de l'industrie pétrolière et gazière.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux record cette année et l'année prochaine, alimentée par la demande des centres de données dédiés à l'IA et aux crypto-monnaies, ainsi que par l'augmentation de la consommation d'électricité dans les foyers et les entreprises pour le chauffage et le transport.

L'ajout des deux unités, totalisant 860 mégawatts, portera la capacité actuelle du site à 1 185 MW, a indiqué la société de services publics.

Vistra a déclaré l'année dernière qu'elle ajouterait jusqu'à 2 000 MW de capacité électrique alimentée au gaz naturel au Texas d'ici 2028, ce qui représenterait suffisamment d'électricité pour alimenter 1 million de foyers.

Ses actions étaient en hausse de 0,7 % à 208,74 dollars dans les échanges avant bourse.