L'entreprise de sécurité alimentée par l'IA Verkada évaluée à 5,8 milliards de dollars lors du dernier tour de table
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails)

Verkada a été évaluée à 5,8 milliards de dollars lors de son dernier tour d'investissement mené par CapitalG, soit plus d'un milliard de dollars de plus que lors de son précédent tour en février, a déclaré mercredi le fabricant de produits de sécurité basés sur l'IA.

La société fournit des caméras de sécurité vidéo gérées dans le cloud, des contrôles d'accès, des capteurs environnementaux, des alarmes, des outils de travail et des interphones à des organisations dans 171 pays.

Ce nouveau tour de table souligne l'appétit des investisseurs pour les entreprises de sécurité basées sur l'IA, à un moment où les dépenses pour ce type de produits augmentent.

Verkada n'a pas précisé le montant de la levée de fonds.

La société a déclaré que l'investissement permettra d'accélérer ses capacités en matière d'IA et pourrait également fournir des liquidités aux employés.

En février, Verkada avait obtenu un financement de série E à une valeur de 4,5 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
