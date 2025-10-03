 Aller au contenu principal
L'entreprise de puces d'IA Cerebras Systems dépose une demande de retrait de l'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

La société Cerebras Systems, spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, a demandé vendredi à retirer, avec effet immédiat, son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.

L'année dernière, Cerebras a déposé une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq. L'offre a été retardée par un examen de la sécurité nationale des États-Unis concernant un investissement de 335 millions de dollars de G42, une société d'informatique en nuage et d'intelligence artificielle basée à Abou Dhabi.

Mardi, Cerebras a déclaré avoir levé 1,1 milliard de dollars , ce qui porte l'évaluation de l'entreprise à 8,1 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
