L'entreprise de puces d'IA Cerebras Systems dépose une demande de retrait de l'introduction en bourse aux États-Unis

La société Cerebras Systems, spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, a demandé vendredi à retirer, avec effet immédiat, son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.

L'année dernière, Cerebras a déposé une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq. L'offre a été retardée par un examen de la sécurité nationale des États-Unis concernant un investissement de 335 millions de dollars de G42, une société d'informatique en nuage et d'intelligence artificielle basée à Abou Dhabi.

Mardi, Cerebras a déclaré avoir levé 1,1 milliard de dollars , ce qui porte l'évaluation de l'entreprise à 8,1 milliards de dollars.