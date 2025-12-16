L'entreprise de fournitures médicales Medline pourrait lever jusqu'à 7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du paragraphe 5 et suivants)

Le géant des fournitures médicales Medline, détenu par des investisseurs privés, cherche à lever jusqu'à 7 milliards de dollars dans le cadre d'une vente d'actions de grande envergure, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes informées des négociations.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Medline n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Medline devrait fixer le prix de son introduction en bourse mardi soir, et aucune décision définitive n'a été prise, selon le rapport du FT.

La société basée à Northfield, dans l'Illinois, avait initialement prévu de vendre 179 millions d'actions à un prix compris entre 26 et 30 dollars chacune, afin de lever jusqu'à 5,37 milliards de dollars.

Le marché américain des introductions en bourse a fait un retour en force en 2025 après une accalmie de trois ans, malgré la volatilité du marché en avril, alimentée par les tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump, et la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire qui a temporairement déraillé l'activité.

La dynamique devrait se poursuivre en 2026, soutenue par un pipeline d'entreprises de premier plan, telles que SpaceX d'Elon Musk, qui chercheront à tester l'appétit des investisseurs.

Medline est l'un des plus grands fabricants et distributeurs de fournitures médicales, notamment de kits chirurgicaux, de gants et de vêtements de protection pour les hôpitaux du monde entier.

La société a été fondée en 1966 par les frères Jon et Jim Mills.

Medline est entrée en bourse pour la première fois en 1972, avant d'être à nouveau privatisée par les frères quelques années plus tard. En 2021, un consortium de sociétés de capital-investissement comprenant Blackstone BX.N , Carlyle

CG.O et Hellman & Friedman a racheté Medline pour 34 milliards de dollars.

La société a déclaré un bénéfice net de 977 millions de dollars sur des ventes nettes de 20,6 milliards de dollars au cours des neuf mois se terminant le 27 septembre, contre un bénéfice net de 911 millions de dollars sur des ventes nettes de 18,7 milliards de dollars un an plus tôt.