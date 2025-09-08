L'entreprise de cybersécurité Netskope vise une valorisation de 6,5 milliards de dollars dans son introduction en bourse aux États-Unis

Netskope cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 6,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi la société de cybersécurité basée sur le cloud, signalant l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Les cotations américaines ont rebondi après une chute en avril provoquée par la volatilité du marché due aux tarifs douaniers, les signes de progrès dans les négociations commerciales et la demande de nouvelles cotations ayant restauré la confiance dans le marché.

La société Netskope, basée à Santa Clara, en Californie, a déclaré qu'elle vendrait 47,8 millions d'actions, dont le prix se situe entre 15 et 17 dollars l'unité, afin de lever 813 millions de dollars.

Netskope, fondée en 2012, développe des logiciels de sécurité en nuage qui aident les entreprises à protéger leurs applications, leurs sites web et leurs données contre les cybermenaces.

Les clients de la société vont des PME aux grandes entreprises, y compris le concepteur de puces mobiles Qualcomm

QCOM.O et la banque canadienne BMO BMO.TO .

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l'offre. Netskope sera listée au Nasdaq sous le symbole "NTSK".