L'entreprise de commerce électronique Pattern évaluée à 2,38 milliards de dollars : les actions chutent lors de leurs débuts sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les débuts de l'entreprise et d'éléments de contexte)

Les actions de Pattern Group PTRN.O ont chuté de près de 3,6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, évaluant la société de commerce électronique à 2,38 milliards de dollars.

L'action de la société basée à Lehi, dans l'Utah, a ouvert à 13,5 dollars, alors que le prix de l'offre était de 14 dollars.

Pattern et certains de ses actionnaires existants ont levé 300 millions de dollars sur en vendant 21,4 millions d'actions, alors que la fourchette de prix proposée sur était comprise entre 13 et 15 dollars l'unité.

Une vague d'introductions en bourse réussies aux États-Unis a contribué à restaurer la confiance des investisseurs, apaisant les inquiétudes liées aux politiques tarifaires du président Donald Trump qui ont ébranlé les marchés au début de l'année.

Cependant, les investisseurs restent prudents quant à l'endroit où déployer des capitaux, car l'inflation persistante et le refroidissement du marché du travail , soulignés par la révision à la baisse de la croissance de l'emploi par le gouvernement, alimentent les inquiétudes quant à la santé de l'économie.

© 2025 Thomson Reuters.

