L'entreprise de commerce électronique Pattern évaluée à 2,38 milliards de dollars : les actions chutent lors de leurs débuts sur le Nasdaq

Les actions de Pattern Group PTRN.O ont chuté de près de 3,6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, évaluant la société de commerce électronique à 2,38 milliards de dollars.

L'action de la société basée à Lehi, dans l'Utah, a ouvert à 13,5 dollars, alors que le prix de l'offre était de 14 dollars.

Pattern et certains de ses actionnaires existants ont levé 300 millions de dollars sur en vendant 21,4 millions d'actions, alors que la fourchette de prix proposée sur était comprise entre 13 et 15 dollars l'unité.

Une vague d'introductions en bourse réussies aux États-Unis a contribué à restaurer la confiance des investisseurs, apaisant les inquiétudes liées aux politiques tarifaires du président Donald Trump qui ont ébranlé les marchés au début de l'année.

Cependant, les investisseurs restent prudents quant à l'endroit où déployer des capitaux, car l'inflation persistante et le refroidissement du marché du travail , soulignés par la révision à la baisse de la croissance de l'emploi par le gouvernement, alimentent les inquiétudes quant à la santé de l'économie.