L'entreprise de commerce électronique Pattern dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

L'entreprise de commerce électronique Pattern Group a déposé vendredi un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le calendrier des introductions en bourse devant connaître un ralentissement saisonnier jusqu'à la fin du mois d'août, les émetteurs se préparent à un lancement potentiel après la fête du travail, lorsque le marché des nouvelles cotations reprendra ses activités.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

Pattern sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PTRN".