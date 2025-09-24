 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise d'ingénierie KBR se sépare de son unité de solutions technologiques pour les missions
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la cession dans les paragraphes 2-3)

L'entreprise d'ingénierie KBR

KBR.N a déclaré mercredi qu'elle poursuivait une scission en franchise d'impôt de son segment de solutions technologiques pour les missions (MTS), qui fournit des solutions de soutien à l'armée et à d'autres agences gouvernementales.

L'entreprise vise à achever la scission d'ici le milieu ou la fin de l'année 2026.

Après la cession, l'activité restante de KBR, qui comprend son unité de solutions technologiques durables, fournira des technologies de processus protégées par des droits de propriété intellectuelle qui réduisent les émissions, augmentent l'efficacité et font progresser la transition énergétique, a déclaré l'entreprise.

