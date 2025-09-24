L'entreprise d'ingénierie KBR se sépare de son unité de solutions technologiques pour les missions

L'entreprise d'ingénierie KBR

KBR.N a déclaré mercredi qu'elle poursuivait une scission en franchise d'impôt de son segment de solutions technologiques pour les missions (MTS), qui fournit des solutions de soutien à l'armée et à d'autres agences gouvernementales.

L'entreprise vise à achever la scission d'ici le milieu ou la fin de l'année 2026.

Après la cession, l'activité restante de KBR, qui comprend son unité de solutions technologiques durables, fournira des technologies de processus protégées par des droits de propriété intellectuelle qui réduisent les émissions, augmentent l'efficacité et font progresser la transition énergétique, a déclaré l'entreprise.