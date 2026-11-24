L'entreprise chinoise Huawei a été condamnée à l'issue d'un vaste procès pénal aux États-Unis concernant ses activités en Iran

Le fabricant chinois d'équipements de télécommunications Huawei a été reconnu coupable mardi par un jury à New York dans le cadre d'une vaste affaire pénale américaine, pour avoir trompé des banques sur ses activités en Iran et volé des secrets commerciaux à des entreprises américaines.

Ce verdict intervient dans le cadre d’une affaire pénale qui a débuté en 2018; l’année suivante, le gouvernement américain avait inscrit Huawei sur une liste noire commerciale qui limitait son accès aux technologies américaines, les États-Unis craignant que l’entreprise ne représente un risque pour la sécurité nationale.

Le jury du tribunal fédéral de Brooklyn a déclaré Huawei coupable de 10 des 12 chefs d’accusation pénaux dont l’entreprise faisait l’objet, notamment de fraude bancaire, de fraude électronique, de violation des sanctions et de complot en vue de voler des secrets commerciaux. Le jury a acquitté Huawei des chefs d’accusation de complot visant à entraver la justice et de complot en vue d’une organisation criminelle, une accusation selon laquelle l’entreprise aurait agi comme une organisation criminelle.

Le procès a duré plus de deux mois; le ministère public a entendu plus de 60 témoins et la défense en a entendu 15. On ignore pour l’instant quelles sanctions seront prononcées à l’encontre de Huawei lorsque la juge fédérale Ann Donnelly prononcera la peine le 14 septembre 2027.

Des articles de Reuters publiés en 2012 et en 2013 ont contribué à mettre au jour les activités de Huawei en Iran et ont été évoqués au cours du procès.

“Après que les médias ont commencé à remettre en question les activités de Huawei en Iran, les banques de Huawei ont fait de même”, a déclaré la procureure Meredith Arfa aux jurés lors de ses conclusions finales dans cette affaire la semaine dernière.

Brian Heberlig, avocat de Huawei, a déclaré que l’entreprise était déçue par ces condamnations, mais a ajouté que l’acquittement concernant le chef d’accusation de complot en vue d’une organisation criminelle confirmait sa “culture de conformité de bonne foi”.

“Nous avons bien l’intention de faire appel”, a déclaré Heberlig aux journalistes.

Un porte-parole du bureau du procureur fédéral de Brooklyn, qui avait engagé les poursuites, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Ni la Maison Blanche ni l’ambassade de Chine à Washington n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaire concernant le verdict.

Interrogé sur le montant des amendes que l’entreprise pourrait devoir payer, Heberlig a estimé qu’il était prématuré de se prononcer, mais a ajouté que l’acquittement concernant le chef d’accusation de complot en vue d’une organisation criminelle pourrait faire une différence significative.

Selon des experts, cette affaire n’a pas porté atteinte aux activités de Huawei, l’entreprise ayant diversifié ses activités et s’étant imposée comme un acteur clé dans la stratégie chinoise en matière d’intelligence artificielle.

LA FILLE DU FONDATEUR A ÉTÉ PLACÉE EN DÉTENTION

En décembre 2018, Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur de l’entreprise, a été placée en détention au Canada sur la base d’un mandat d’arrêt américain, ce qui a déclenché une crise diplomatique impliquant les États-Unis, la Chine et le Canada.

Meng avait été secrètement mise en examen aux États-Unis pour avoir induit en erreur un banquier d’HSBC au sujet des activités de Huawei en Iran, afin que l’entreprise puisse faire entrer et sortir des dollars d’Iran en violation des sanctions américaines. Meng s’est opposée à son extradition vers les États-Unis pendant près de trois ans, avant de conclure un accord de poursuite différée et de rentrer en Chine, où elle a été accueillie en héroïne. Les charges retenues contre elle ont été abandonnées.

Meng n’a pas témoigné lors du procès, contrairement à un banquier d’HSBC qu’elle avait rencontré en 2013.

L’acte d’accusation de 2018 alléguait que Huawei avait induit en erreur HSBC HSBA.L , Standard Chartered STAN.L et BNP Paribas BNPP.PA au sujet de ses activités commerciales en Iran. Les procureurs ont ajouté de nouveaux chefs d’accusation en 2020, notamment des allégations selon lesquelles Huawei aurait conspiré pour voler des secrets commerciaux à des entreprises technologiques américaines pendant plus de deux décennies.

LES ARGUMENTS DE L'ACCUSATION

Au cours du procès, les procureurs ont cherché à prouver que Huawei avait volé le code source de Cisco Systems CSCO.O pour ses routeurs, s’était emparé de la technologie d’antenne de l’opérateur de télécommunications sans fil Quintel, et avait engagé un professeur pour accéder à un circuit imprimé développé par le fabricant de semi-conducteurs CNEX.

Les jurés ont visionné une vidéo qui, selon les procureurs, montrait un employé de Huawei glissant dans son sac à dos une pièce d’un robot de test de T-Mobile TMUS.O , et ont entendu le récit d’un ingénieur de Huawei s’introduisant furtivement dans le stand de Fujitsu lors d’un salon professionnel pour photographier un appareil.

Les procureurs ont remis aux jurés une déclaration jointe à l’accord de poursuite différée de Meng, dans laquelle elle reconnaissait que l’entreprise exerçait illégalement des activités en Iran.

La défense a fait valoir que HSBC et les autres banques avaient connaissance des activités de Huawei en Iran et se faisaient concurrence pour obtenir des contrats avec Huawei.

Lors de sa plaidoirie finale, Heberlig a accusé les procureurs d’avoir “trié sur le volet” une poignée d’incidents disparates pour étayer leur thèse d’un complot s’étendant sur 20 ans. Heberlig a déclaré que Huawei avait réussi grâce à “son travail acharné, son innovation et ses investissements dans la recherche et le développement”.

L’entreprise compte plus de 200 000 employés et est présente dans environ 170 pays.