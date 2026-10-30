L'entreprise chinoise de technologies sans fil Quectel accuse Telit de mener une campagne de dénigrement dans le cadre d'un procès aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Karen Freifeld

Le fabricant chinois d'appareils sans fil Quectel 603236.SS a poursuivi vendredi son concurrent Telit, l'accusant d'avoir mené une campagne de désinformation qui a nui aux relations de Quectel avec ses clients et conduit le Pentagone à l'ajouter à une liste d'entreprises soupçonnées d'aider l'armée chinoise.

Selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral du district sud de Floride, Telit a diffusé et mis en avant des allégations fausses et trompeuses selon lesquelles les modules de Quectel fonctionneraient de manière à permettre une manipulation par le gouvernement chinois.

Quectel est l’un des principaux fournisseurs de modules IoT (Internet des objets), tandis que Telit, dont le siège se trouve à Boca Raton, en Floride, est l’un de ses concurrents.

“Plutôt que de rivaliser sur les qualités de ses produits, Telit s’est livrée à une campagne de dénigrement sophistiquée et généralisée afin d’exploiter les inquiétudes géopolitiques entourant les entreprises technologiques chinoises,” a déclaré Quectel dans sa plainte.

Telit, qui opère sous le nom de Telit Cinterion, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Telit IoT Solutions est la société mise en cause.

En janvier, le Pentagone a ajouté Quectel à sa liste d’entreprises qu’il accuse de collaborer avec l’armée chinoise. La société a poursuivi le Pentagone en justice en mai, réfutant ces allégations et affirmant qu’elles lui causaient un préjudice économique grave. Le procès est en cours.

Le ministère américain de la Défense n’est pas autorisé à se procurer des biens, des services ou des technologies auprès des entreprises figurant sur cette liste.

Vendredi, Quectel a intenté une action en justice contre Telit pour diffamation commerciale, publicité mensongère, cybersquatting, concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses et déloyales. La plainte indique qu’un employé de Telit a enregistré le nom de domaine quectel.us et que l’entreprise l’a utilisé pour rediriger le trafic vers une page Wikipédia diffamatoire.

“Quectel ne peut pas contrôler à distance ses modules IoT vendus aux États-Unis, ni envoyer ou recevoir des données vers ou depuis ces modules, ni leur déployer à distance des mises à jour de micrologiciel par liaison radio,” indique la plainte. “Pourtant, Telit a relayé ces fausses allégations tout en se présentant aux clients comme une alternative "occidentale" plus sûre.”