L'entreprise chinoise ByteDance accepte de céder le contrôle de l'application américaine TikTok à une nouvelle coentreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

ByteDance conserve une participation de 19,9 % dans la nouvelle co-entreprise

*

Oracle, Silver Lake, MGX parmi les principaux investisseurs

*

L'accord vise à répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale et à garantir la protection des données aux États-Unis, selon TikTok

(Plus de détails sur l'accord de jeudi provenant de sources dans les paragraphes 12 à 16) par David Shepardson

Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé jeudi des accords contraignants pour céder le contrôle des opérations américaines de l'application de vidéos courtes à un groupe d'investisseurs, dont Oracle ORCL.N , dans une étape importante pour éviter une interdiction américaine et mettre fin à des années d'incertitude.

L'accord est une étape importante pour l'application de vidéos courtes utilisée régulièrement par plus de 170 millions d'Américains après des années de bataille qui ont commencé en août 2020 , lorsque le président Donald Trump a d'abord tenté sans succès d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale aux États-Unis.

Les conditions financières de l'accord, annoncées dans un mémo interne de TikTok (U.S.) vu par Reuters, n'ont pas été divulguées.

D'autres détails de l'accord sont conformes à ceux exposés en septembre, lorsque M. Trump a reporté au 20 janvier l'application de la loi interdisant l'application à moins que ses propriétaires chinois ne la vendent , dans le cadre des efforts visant à extraire les actifs américains de TikTok de la plateforme mondiale. Il a également déclaré que l'accord répondait aux conditions de cession prévues par la loi de 2024.

La nouvelle société américaine sera évaluée à environ 14 milliards de dollars , a déclaré le vice-président JD Vance en septembre. Ce montant était inférieur aux estimations des analystes et le chiffre final n'a pas été rendu public jeudi.

Selon l'accord, des investisseurs américains et internationaux, dont le géant de l'informatique en nuage Oracle, le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société MGX basée à Abu Dhabi, détiendront une participation de 80,1 % dans la nouvelle société TikTok USDS Joint Venture LLC, tandis que ByteDance en conservera 19,9 %.

QUESTIONS SUR LE RÔLE ACTUEL DE LA CHINE

La Maison Blanche a déclaré en septembre que la nouvelle coentreprise exploiterait l'application américaine de TikTok, mais des questions subsistent sur l'accord, notamment sur les relations d'affaires entre la nouvelle coentreprise et ByteDance.

Jeudi, la Maison Blanche a renvoyé les questions relatives à l'accord à TikTok.

Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré aux employés que la coentreprise "fonctionnerait comme une entité indépendante ayant autorité sur la protection des données américaines, la sécurité des algorithmes, la modération du contenu et l'assurance logicielle", selon le mémo vu par Reuters.

M. Chew a ajouté que les entités américaines de TikTok contrôlées par ByteDance "géreront l'interopérabilité mondiale des produits et certaines activités commerciales, notamment le commerce électronique, la publicité et le marketing" séparément de la coentreprise.

Rush Doshi, qui a travaillé au Conseil de sécurité nationale sous la présidence de Joe Biden, a déclaré qu'il n'était pas clair si l'algorithme avait été transféré, s'il avait fait l'objet d'une licence ou s'il était toujours détenu et contrôlé par Pékin, Oracle se contentant d'en assurer la "surveillance".

En septembre, Reuters a rapporté, en citant des sources, que ByteDance conserverait la propriété des activités commerciales de TikTok aux États-Unis, mais céderait le contrôle des données, du contenu et de l'algorithme de l'application à la coentreprise.

La coentreprise servira de base à l'entreprise américaine et gérera les données des utilisateurs américains et l'algorithme, ont indiqué des sources à l'époque, ajoutant qu'une division distincte qui continuera à être détenue à 100 % par ByteDance contrôlera les opérations commerciales génératrices de revenus, telles que le commerce électronique et la publicité.

Ces arrangements ont formé le contour de l'accord annoncé jeudi, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources ayant connaissance de l'affaire.

L'entité américaine de TikTok contrôlée par ByteDance serait celle qui génère les revenus, tandis que la nouvelle coentreprise recevrait une partie des revenus pour sa technologie et ses services de données, ont déclaré les sources.

Les sources ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de l'affaire. La Maison Blanche, ByteDance et TikTok US n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur les détails de l'accord.

Le quotidien d'État China Daily avait déjà fait état vendredi de l'accord sur les revenus entre les deux entités.

L'accord, qui devrait être conclu le 22 janvier, mettrait fin à des années d'efforts visant à contraindre ByteDance à céder ses activités aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.

Le représentant John Moolenaar, un républicain qui préside la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, a déclaré précédemment qu'il accueillerait les dirigeants de la nouvelle entité TikTok lors d'une audition en 2026.

L'accord sur les activités américaines de TikTok prévoit la nomination par ByteDance d'un des sept membres du conseil d'administration de la nouvelle entité, la majorité des autres sièges étant occupés par des Américains.

Oracle sera le "partenaire de sécurité de confiance" responsable de l'audit et de la validation de la conformité, y compris "la protection des données sensibles des utilisateurs américains, qui seront stockées dans un environnement cloud sécurisé et de confiance aux États-Unis, géré par Oracle", a déclaré TikTok dans le mémo adressé aux employés.

uNE rachat PAR DES MILLIARDAIRES

M. Trump a déclaré que TikTok l'avait aidé à se faire réélire l'année dernière et son compte personnel TikTok compte plus de 15 millions d'adeptes. La Maison Blanche a également lancé un compte TikTok officiel en août.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a déclaré que de nombreuses questions restaient sans réponse concernant l'accord.

"Trump veut confier encore plus de contrôle sur ce que vous regardez à ses amis milliardaires. Les Américains méritent de savoir si le président a conclu un autre accord secret pour le rachat de TikTok par des milliardaires", a-t-elle déclaré sur X.

M. Trump entretient des relations étroites avec le milliardaire Larry Ellison, directeur général d'Oracle, et sa famille. Paramount Skydance PSKY.O tente d'acquérir Warner Bros Discovery WBD.O dans le cadre d'une offre publique d'achat hostile avec le soutien financier de la famille Ellison.

En septembre, M. Trump a déclaré que Michael Dell, fondateur, président et directeur général de Dell Technologies

DELL.N , Rupert Murdoch, président émérite de Fox News, propriétaire de Fox Corp FOXA.O et de l'éditeur de journaux News Corp NWSA.O , et "probablement quatre ou cinq investisseurs de classe mondiale" feraient partie de l'opération. On ne sait pas si Dell et Murdoch ont participé à l'accord final.