L'entreprise britannique Rosebank Industries rachète des entreprises américaines pour un montant de 3,05 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement britannique Rosebank Industries ROSE.L a déclaré mardi qu'elle va acquérir MW Components et CPM, deux entreprises industrielles basées aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,05 milliards de dollars.

