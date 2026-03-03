L'entreprise britannique Rosebank Industries rachète des entreprises américaines pour un montant de 3,05 milliards de dollars

La société d'investissement britannique Rosebank Industries ROSE.L a déclaré mardi qu'elle va acquérir MW Components et CPM, deux entreprises industrielles basées aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,05 milliards de dollars.