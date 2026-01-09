Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
Des diplomates américains sont vendredi au Venezuela, signe d'une volonté de rétablir les relations diplomatiques rompues depuis 2019, moins d'une semaine après la capture par des troupes américaines de Nicolas Maduro. Le gouvernement de la présidente par intérim ... Lire la suite
L'armée syrienne a repris vendredi ses bombardements sur un quartier kurde d'Alep après que des combattants appartenant à cette minorité ont refusé d'évacuer, défiant les autorités qui avaient décrété un cessez-le-feu. Les violences, qui ont tué au moins 21 civils ... Lire la suite
La Bourse de New York a terminé sur de nouveaux sommets vendredi, le rapport sur l'emploi américain en décembre ayant confirmé les attentes du marché sur le rythme de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,65%) et le Dow
L'attaquant brésilien Endrick a declaré vendredi lors d'un entretien à l'AFP qu'il avait trouvé à Lyon le "club idéal" pour se relancer et promet de "se battre" afin de jouer la Coupe du monde avec la Seleçao. "Je vais me battre" pour jouer ce Mondial (du 11 juin ... Lire la suite
