 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise bahreïnienne Alba confirme l'attaque iranienne contre ses installations
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 01:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 3 à 8)

Aluminium Bahrain ALBH.BH , également connu sous le nom d'Alba, a confirmé tôt dimanche que ses installations avaient été la cible d'une attaque iranienne la veille, a rapporté l'agence de presse de l'État de Bahreïn.

Alba a déclaré que deux personnes avaient été légèrement blessées dans l'attaque, ajoutant qu'elle évaluait les dégâts dans les installations. Cette confirmation intervient après que les gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible Alba et Emirates Global Aluminium en réponse à des attaques contre deux aciéries iraniennes. Le Corps des gardiens de la révolution iranienne a déclaré, sans donner plus de détails, que les deux sociétés avaient des liens avec des entreprises militaires et aéronautiques américaines.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations du CGRI.

Au début du mois de mars,Alba avait entrepris de fermer trois lignes de fusion d'aluminium représentant 19 % de sa capacité afin de préserver la continuité de ses activités dans le contexte des perturbations actuelles dans le détroit d'Ormuz. Cette fermeture faisait suite à un cas de force majeure ( ), l'entreprise s'étant trouvée dans l'incapacité d'expédier du métal à ses clients en raison de la fermeture de ce détroit stratégique.

Ces fermetures sont le dernier impact en date de la guerre américano-israélienne contre l'Iran sur le secteur de l'aluminium du Moyen-Orient, qui représente environ 9 % de l'offre mondiale.

Par ailleurs, Foulath Holding, la société mère de Bahrain Steel, a déclaré samedi un cas de force majeure sur ses opérations en raison du conflit régional et des "perturbations sécuritaires et logistiques qui en découlent".

Elle a déclaré que la situation dans la région avait "créé des circonstances indépendantes de la volonté du groupe qui ont eu un impact sur les opérations et la logistique dans certaines parties de l'activité du groupe", sans fournir de détails sur l'ampleur de cet impact.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 824,00 USD LME 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank