L'entreprise australienne Treasury Wine Estates signale une dépréciation de ses actifs aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 22:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré lundi qu'elle s'attendait à comptabiliser une dépréciation non monétaire de ses actifs basés aux États-Unis.

Le montant final de la dépréciation et l'allocation aux actifs seront conclus dans le cadre de ses résultats intermédiaires de 2026, a ajouté le vigneron.

