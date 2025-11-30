L'entreprise australienne Treasury Wine Estates signale une dépréciation de ses actifs aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré lundi qu'elle s'attendait à comptabiliser une dépréciation non monétaire de ses actifs basés aux États-Unis.

Le montant final de la dépréciation et l'allocation aux actifs seront conclus dans le cadre de ses résultats intermédiaires de 2026, a ajouté le vigneron.