L'entreprise australienne Treasury Wine Estates signale une dépréciation de ses actifs aux États-Unis

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré lundi qu'elle s'attendait à comptabiliser une dépréciation non monétaire de ses actifs basés aux États-Unis.
Le montant final de la dépréciation et l'allocation aux actifs seront conclus dans le cadre de ses résultats intermédiaires de 2026, a ajouté le vigneron.
