L'entreprise australienne Origin Energy enregistre une baisse séquentielle de 12 % de son chiffre d'affaires APLNG au premier trimestre

L'entreprise australienne Origin Energy ORG.AX a annoncé vendredi une baisse séquentielle de 12 % du chiffre d'affaires de sa participation dans le projet Australia Pacific LNG au premier trimestre, pénalisée par la baisse des volumes et des prix du GNL.

Le producteur d'électricité a déclaré, pour le trimestre clos le 30 septembre, un revenu de 482 millions de dollars australiens (313,20 millions de dollars) provenant du projet APLNG — une coentreprise avec ConocoPhillips COP.N , la major américaine du pétrole et du gaz, et Sinopec 600028.SS , une entreprise publique chinoise —, contre 547 millions de dollars australiens au trimestre de juin.

Les prix du gaz naturel liquéfié ont atteint leur niveau le plus bas sur plusieurs semaines au cours du trimestre, en raison de la persistance d'une demande morose en Asie, en particulier de la part du principal consommateur de GNL et du plus grand partenaire commercial de l'Australie, la Chine, alors que la production est restée saine et que les stocks sont abondants.

Origin a réalisé 10,08 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) au cours du trimestre pour son produit GNL provenant du projet APLNG dans le Queensland, contre 10,26 $ par mmBtu au cours du trimestre de juin.

La part de production totale du fournisseur d'énergie provenant du projet est restée stable au cours des trois mois par rapport au trimestre précédent, tandis que les ventes totales ont baissé de 1 % en séquentiel pour atteindre 44,4 pétajoules.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)