L'entreprise australienne MinRes vend une participation de 30 % dans la coentreprise de lithium à POSCO pour 765 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails et le contexte du paragraphe 2)

La société australienne Mineral Resources MIN.AX va vendre une participation de 30% dans ses activités opérationnelles de lithium à la société sud-coréenne POSCO Holdings 005490.KS pour 765 millions de dollars, après l'avoir placée dans une nouvelle coentreprise, a déclaré la société minière mercredi.

La nouvelle entité détiendra 50 % des parts de MinRes dans les mines de lithium de Wodgina et de Mt Marion, ce qui donnera à POSCO une participation indirecte de 15 % dans chacun des projets.

MinRes restera l'opérateur des mines dans le cadre des accords existants avec les partenaires respectifs.

POSCO recevra du concentré de spodumène en proportion de sa participation de 30 %, ce qui lui permettra de soutenir ses projets de construction de nouvelles installations de traitement en aval.

MinRes a déclaré que ce partenariat s'inscrivait dans le prolongement de la coentreprise Onslow Iron existante et qu'il contribuerait à répondre à la demande croissante de lithium en Australie.

Les mines de Wodgina et de Mt Marion sont parmi les plus importantes d'Australie occidentale. Wodgina, l'un des plus grands gisements de lithium en roche dure au monde, est exploité en partenariat avec Albemarle ALB.N . La société chinoise Ganfeng Lithium 002460.SZ est le partenaire pour Mt Marion.

L'accord, approuvé par les deux conseils d'administration, est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, notamment du Conseil australien d'examen des investissements étrangers (Foreign Investment Review Board).