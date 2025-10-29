L'entreprise australienne Lynas manque les estimations du marché, même si son chiffre d'affaires augmente au premier trimestre

La société australienne Lynas Rare Earths LYC.AX n'a pas répondu aux attentes du marché en matière de chiffre d'affaires jeudi, même si elle a enregistré un bond de 66,1% au premier trimestre, tout en signalant la persistance de conditions de marché difficiles, les prix des métaux stratégiques continuant à être volatils.

Les gouvernements en dehors de la Chine, producteur dominant, se sont démenés pour développer d'autres filières d'approvisionnement pour certaines de leurs industries, notamment l'automobile et la défense, car la Chine a renforcé les restrictions à l'exportation liées à ce secteur.

Le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine a affiché un chiffre d'affaires de 200,2 millions de dollars australiens (130,09 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse par rapport aux 120,5 millions de dollars australiens de l'année précédente, mais en deçà de l'estimation consensuelle de 230 millions de dollars australiens de Visible Alpha.

"La détente initiale des exportations chinoises d'aimants au cours du trimestre a entraîné une augmentation de la demande de NdPr de la part des fabricants chinois d'aimants", a ajouté Lynas dans son communiqué.

"Le prix du marché a augmenté en juillet et en août, mais s'est inversé en septembre avec une pause dans la reconstitution des stocks alors que les fabricants d'aimants évaluaient la demande du marché."

L'entreprise continue également de percevoir une "incertitude significative" quant à l'avenir de son usine de traitement des terres rares lourdes à Seadrift, au Texas.

La production totale d'oxyde de terres rares pour le premier trimestre s'est élevée à 3 993 tonnes, contre 2 722 tonnes l'année dernière.

(1 dollar = 1,5389 dollar australien)