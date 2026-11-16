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L'entreprise australienne IDP rejette la troisième tentative de rachat de Blackstone, qui évaluait la société à 564,5 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 00:11

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L'entreprise australienne IDP Education IEL.AX a rejeté lundi l'offre de rachat révisée de Blackstone BX.N , qui évaluait le copropriétaire de l'examen d'anglais IELTS à environ 833,7 millions de dollars australiens (564,50 millions de dollars), snobant ainsi le gestionnaire d'actifs pour la troisième fois.

  • IDP a déclaré que cette proposition n’était pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, car elle sous-évaluait considérablement la société et relevait de l’« opportunisme ».

  • « Elle est bien inférieure au niveau que le conseil d’administration d’IDP serait disposé à recommander aux actionnaires et ne justifie donc pas la poursuite des discussions avec Blackstone », a déclaré la société

  • La dernière offre de Blackstone, à 3 dollars australiens par action, est de 20 % à 30 % supérieure aux deux offres qu’IDP Education a déjà rejetées

  • Ces offres font suite à un fort ralentissement du secteur de l’éducation internationale. En août, IDP avait annoncé une chute de près de 75 % de son bénéfice net statutaire annuel et prévu une baisse de son résultat d’exploitation pour l’exercice 2027.

  • Bien qu’IDP s’attende à une contraction des volumes de marché au cours de l’exercice 2027 par rapport à l’année dernière, la société reste convaincue que les conditions sont réunies pour que les effectifs d’étudiants renouent avec une croissance durable au cours des prochaines années

  • Blackstone n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

(1 dollar = 1,4769 dollar australien)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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