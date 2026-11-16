L'entreprise australienne IDP rejette la troisième tentative de rachat de Blackstone, qui évaluait la société à 564,5 millions de dollars

L'entreprise australienne IDP Education IEL.AX a rejeté lundi l'offre de rachat révisée de Blackstone BX.N , qui évaluait le copropriétaire de l'examen d'anglais IELTS à environ 833,7 millions de dollars australiens (564,50 millions de dollars), snobant ainsi le gestionnaire d'actifs pour la troisième fois.

IDP a déclaré que cette proposition n’était pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, car elle sous-évaluait considérablement la société et relevait de l’« opportunisme ».

« Elle est bien inférieure au niveau que le conseil d’administration d’IDP serait disposé à recommander aux actionnaires et ne justifie donc pas la poursuite des discussions avec Blackstone », a déclaré la société

La dernière offre de Blackstone, à 3 dollars australiens par action, est de 20 % à 30 % supérieure aux deux offres qu’IDP Education a déjà rejetées

Ces offres font suite à un fort ralentissement du secteur de l’éducation internationale. En août, IDP avait annoncé une chute de près de 75 % de son bénéfice net statutaire annuel et prévu une baisse de son résultat d’exploitation pour l’exercice 2027.

Bien qu’IDP s’attende à une contraction des volumes de marché au cours de l’exercice 2027 par rapport à l’année dernière, la société reste convaincue que les conditions sont réunies pour que les effectifs d’étudiants renouent avec une croissance durable au cours des prochaines années