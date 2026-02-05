L'entreprise australienne HMC Capital obtient le soutien de KKR à hauteur de 417,8 millions de dollars pour sa plateforme de transition énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HMC Capital HMC.AX forme un nouveau partenariat stratégique dans le cadre duquel les fonds gérés par KKR KKR.N investiront jusqu'à 603 millions de dollars australiens (417,82 millions de dollars) d'actions privilégiées dans sa plate-forme de transition énergétique, a déclaré vendredi le gestionnaire d'actifs australien.

(1 dollar = 1,4432 dollars australiens)