L'entreprise australienne CSL retarde son essaimage en raison de la baisse des taux d'utilisation des vaccins antigrippaux aux États-Unis

Révision à la baisse des perspectives de revenus et de bénéfices pour l'exercice 26

L'analyste s'attend à ce que les courtiers abaissent leur objectif de prix

Les actions tombent à leur plus bas niveau depuis environ 7 ans

par Rishav Chatterjee

La biotech australienne CSL CSL.AX a retardé mardi la scission prévue de sa division vaccins et a réduit ses prévisions de bénéfices en raison d'une baisse plus importante que prévu des taux de vaccination contre la grippe aux États-Unis, ce qui a fait chuter ses actions de 16,6 %.

En août, la société a annoncé à ses actionnaires qu'elle transformerait CSL Seqirus en une entité cotée en bourse d'ici juin prochain, dans le cadre d'un plan de restructuration plus vaste qui prévoyait également la suppression de 3 000 emplois.

À cette époque, elle pensait que les taux de vaccination se stabilisaient aux États-Unis après une saison grippale marquée par les taux de maladie et de mortalité les plus élevés depuis 15 ans, a déclaré Paul McKenzie, directeur général de CSL, lors de l'assemblée générale annuelle de mardi.

"Dans notre activité Seqirus, nous avons constaté une baisse des taux de vaccination contre la grippe aux États-Unis plus importante que ce que nous avions prévu", a-t-il déclaré aux actionnaires dans un discours. "Cela malgré une recommandation positive de l'administration américaine sur les vaccins antigrippaux et un niveau d'infection sans précédent ayant un impact sur la santé publique

VENTS CONTRAIRES SUR LES VACCINS AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr, s'est attaqué aux vaccins , en réduisant le financement de la recherche et en évinçant le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies, qui émet des recommandations en matière de vaccins.

En mars, la Food and Drug Administration a recommandé de manière indépendante les souches de virus pour les vaccins antigrippaux 2025-2026, s'écartant ainsi du vote traditionnel des comités consultatifs . La semaine dernière, son rival Sanofi SASY.PA a fait état de pressions sur ses ventes de vaccins antigrippaux et COVID-19 aux États-Unis et d'un "buzz négatif" autour des vaccins.

CSL a réduit mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de l'entreprise à une croissance de 2 % à 3 %, inférieure à la fourchette précédente de 4 % à 5 % pour l'exercice financier se terminant en juin 2026.

La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice net annuel après impôt et amortissement (NPATA) augmente de 4 % à 7 %, ce qui est inférieur à la croissance de 7 % à 10 % attendue précédemment sur la base d'un taux directeur constant.

Craig Sidney, conseiller principal en investissement chez Shaw and Partners, a déclaré que la chute brutale des actions de CSL était due à l'abaissement inattendu des prévisions pour l'ensemble de l'année.

Il a déclaré que même si l'action avait montré une certaine faiblesse récemment, l'ampleur de la révision a pris les investisseurs au dépourvu et devrait inciter les courtiers à abaisser leurs objectifs de prix et leurs prévisions de bénéfices.

LA SCISSION INTERVIENDRA LORSQUE LA VALEUR ACTIONNARIALE SERA MAXIMISÉE

La scission de Seqirus devrait désormais avoir lieu lorsque les conditions du marché permettront de maximiser la valeur actionnariale, a déclaré la société.

"La séparation reste l'approche privilégiée pour simplifier, concentrer et soutenir la croissance à long terme de chacune de ces grandes entreprises", a déclaré Brian McNamee, président du conseil d'administration.

Les actions de CSL ont chuté de 16,6 % à 176,23 dollars australiens à Sydney. Il s'agit de la plus forte baisse intrajournalière depuis la mi-août et elles se sont échangées à leur niveau le plus bas depuis environ sept ans.

La société a soutenu les perspectives de sa division de plasma sanguin CSL Behring, prévoyant qu'elle maintiendrait une croissance robuste, avec un bilan solide et une génération de trésorerie.