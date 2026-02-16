L'entreprise australienne BlueScope dépasse les estimations de bénéfices du premier semestre et prévoit une progression plus importante au second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Prévision d'un Ebit sous-jacent de 620-700 millions de dollars australiens pour le second semestre

*

Déclaration d'un dividende de 65 cents australiens par action

*

Le NPAT sous-jacent du premier semestre dépasse les estimations

*

Les actions augmentent de plus de 3 %

(Ajoute les détails du programme de rachat au paragraphe 9 et les mouvements d'actions au paragraphe 10)

BlueScope Steel BSL.AX , cible australienne d'un rachat, a prévu lundi des bénéfices plus élevés pour le second semestre et a déclaré un bénéfice pour le premier semestre supérieur aux estimations, aidé par des écarts plus importants aux États-Unis, des volumes plus élevés sur les marchés clés et un bon contrôle des coûts.

Le sidérurgiste, qui a rejeté une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (9,32 milliards de dollars) de SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O au début de l'année, s'attend à ce que le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts du second semestre (Ebit) se situe entre 620 et 700 millions de dollars australiens (437,72 millions de dollars - 494,20 millions de dollars).

Pour le semestre clos le 31 décembre, BlueScope a enregistré un Ebit sous-jacent de 557,5 millions de dollars australiens et a annoncé un doublement du bénéfice net après impôts sous-jacent (NPAT) à 382 millions de dollars australiens, dépassant une estimation de Visible Alpha de 349,2 millions de dollars australiens.

Ce chiffre est à comparer au NPAT sous-jacent de 176,4 millions de dollars australiens enregistré l'année dernière.

Le groupe a déclaré qu'il était bien placé pour générer davantage de flux de trésorerie, prévoyant de verser un total de 3 dollars australiens par action aux actionnaires en 2026, y compris le dividende spécial de 1 dollar australien par action annoncé précédemment.

"Au cours du semestre, tous les grands projets ont progressé vers l'achèvement, y compris le four à arc électrique de New Zealand Steel..., ce qui renforce la résilience opérationnelle et la croissance de BlueScope", a déclaré Tania Archibald, directrice générale et chef de la direction.

En plus de ces mesures, l'entreprise a simplifié son portefeuille en vendant 50 % de sa participation dans Tata BlueScope Steel et une partie de son site de West Dapto, ouvrant ainsi la voie à l'augmentation du rendement pour les actionnaires, a déclaré Mme Archibald.

La société a déclaré un acompte sur dividendes de 65 cents australiens par action, contre 30 cents australiens annoncés l'année dernière.

Elle a également annoncé un programme de rachat sur le marché de 310 millions de dollars australiens, conformément à son objectif de distribution d'au moins 75 % du flux de trésorerie disponible aux actionnaires.

Les actions de BlueScope ont augmenté de 3,2 % à 30,10 dollars australiens à 23 h 12 GMT, dépassant légèrement l'offre de 30 dollars australiens par action qu'elle avait rejetée en janvier parce qu'elle était sous-évaluée.

(1 dollar = 1,4164 dollar australien)