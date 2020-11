Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'entrepreneur espagnol Blas Herrero prêt à acquérir El Pais et d'autres médias de Prisa Reuters • 19/11/2020 à 17:02









par Emma Pinedo et Inti Landauro MADRID, 19 novembre (Reuters) - Le groupe de presse Prisa PRS.MC a déclaré jeudi avoir reçu une offre d'achat pour le grand quotidien El Pais et ses autres actifs dans les médias de la part de l'entrepreneur espagnol Blas Herrero. Prisa n'a pas indiqué le montant offert par Herrero et ses associés, précisant toutefois que ses actionnaires pourraient conserver une participation minoritaire dans le nouveau groupe de médias. Selon le site El Confidencial et le journal économique Expansion, Herrero prévoit d'acquérir les journaux, la radio et les chaînes de télévision détenus par Prisa pour un montant de 200 millions d'euros en numéraire. Le titre du groupe Prisa, détenu à hauteur de 29,84% par le fonds activiste Amber Capital, gagnait 18% à la Bourse de Madrid vers 16h00 GMT à la suite de cette information. Très endetté, Prisa avait déjà annoncé le mois dernier la vente de l'éditeur scolaire Santillana au groupe finlandais Sanoma Corporation pour 465 millions d'euros. (Jose Elias, avec la contribution de Belen Carreño et Isla Binnie, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PRISA-A- Sibe +18.50%