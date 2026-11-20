L'entrée en Bourse très médiatisée d'Anthropic ne parvient pas à faire décoller le secteur de l'IA

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Jiaxing Li

Le boom de l'IA touche-t-il à sa fin?

Apparemment, même l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O , première entreprise de pointe spécialisée dans l'IA à être cotée en bourse, n'a pas suffi, du moins pour l'instant, à inverser la tendance de plus en plus inquiétante qui pèse sur les titres liés à l'IA.

Sa première journée de cotation , marquée par des turbulences, pourrait laisser présager une volatilité accrue à l'avenir, les investisseurs commençant à se demander si le boom a atteint son apogée alors que la liste des catalyseurs positifs s'amenuise et que les sorties des positions surchargées s'accélèrent.

Anthropic share price on market debut

UN RENFORCEMENT DES CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES EN PERSPECTIVE?

Les résultats exceptionnels publiés cette semaine par Nvidia NVDA.O , figure de proue du secteur, devaient mettre en avant la forte dynamique du secteur et raviver l'optimisme autour des titres liés à l'IA, mais ils ont au contraire été éclipsés par l'incertitude suscitée par le départ du directeur général Jensen Huang .

Et comme si ce chaos ne suffisait pas, son puissant concurrent AMD AMD.O risque désormais d'être le prochain à faire l'objet d'une surveillance réglementaire accrue aux États-Unis, après qu'un rapport de vente à découvert a soulevé des inquiétudes quant aux liens du fabricant de puces avec des entités chinoises, dont certaines sont associées à des entreprises figurant sur les listes noires américaines.

Les marchés boursiers asiatiques subissent désormais de plein fouet cette débâcle, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon étant en passe de connaître sa pire semaine depuis le pic de la pandémie de COVID-19 en 2020.

Cette tendance baissière semble désormais devoir s'étendre au-delà de l'Asie au fil de la journée. En début de séance en Europe, les contrats à terme pan-régionaux sur l'Euro Stoxx 50 STXEc1 affichaient une baisse de 1,6%. Les contrats à terme sur les actions américaines laissent également présager de nouvelles pertes, les e-minis sur le S&P 500 ESc1 reculant de 0,6%.

LE DOLLAR ET LES TITRES DU TRÉSOR ATTIRENT LES CAPITAUX À LA RECHERCHE DE REFUGE

L'appétit pour le risque étant mis à mal, les investisseurs se réfugient une nouvelle fois vers des actifs plus sûrs.

Le dollar américain s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 19 mois , soutenu à la fois par l'aversion au risque et par la conviction grandissante que la Réserve fédérale relèvera son taux directeur lors de sa dernière réunion de politique monétaire de l'année, tandis que les rendements des bons du Trésor ont également reculé en raison de la demande de dette publique sûre.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés vendredi:

Performance d'Anthropic lors de sa deuxième journée de cotation

Prix à la production en Allemagne

Ventes au détail au Royaume-Uni

Adjudications de dette publique britannique

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