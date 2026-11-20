L'entrée en bourse d'Anthropic, évaluée à 1 500 milliards de dollars, redéfinit les règles du jeu dans le domaine du capital-risque

Pendant des décennies, le capital-risque a prospéré grâce à de petits paris qui ont donné naissance à des entreprises valant des milliards de dollars.

Puis est arrivée Anthropic ANT.O , qui a bouleversé les règles du jeu et contraint les investisseurs à signer des chèques plus généreux pour acquérir des participations à des valorisations sans précédent.

Les actions de ce laboratoire d’IA ont commencé à être négociées jeudi sur le Nasdaq avec une valorisation de 1 500 milliards de dollars, offrant ainsi des gains exceptionnels de plusieurs milliards de dollars aux investisseurs en capital-risque, à un moment où le secteur a besoin de liquidités fraîches pour financer davantage de paris sur les entreprises d’IA. Le titre a clôturé à 97,17 dollars, en hausse de 17 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 83 dollars.

La capitalisation boursière d’Anthropic s’est établie en fin de journée à environ 1 300 milliards de dollars, sur la base de ses actions en circulation, ou à 1 800 milliards de dollars, sur la base de ses actions entièrement diluées.

Pour participer à cette frénésie de levées de fonds, en particulier aux stades avancés, les sociétés de capital-risque ont investi des milliards, faisant appel à leurs propres investisseurs pour obtenir des capitaux supplémentaires par le biais de structures ad hoc.

MENLO ET SPARK ENREGISTRENT D'IMPRESSIONNANTS RENDEMENTS

Menlo Ventures et Spark Capital ont enregistré certains des rendements les plus élevés en termes de multiple. Spark Capital a été la première société de capital-risque à mener un investissement dans Anthropic, lors d’un tour de table de série C de 450 millions de dollars en 2023, pour une valorisation de 4,5 milliards de dollars. Yasmin Razavi, associée générale chez Spark, qui a piloté cet investissement, reste la seule investisseuse à siéger au conseil d’administration d’Anthropic.

En signant le plus gros chèque de l’histoire de la société, Menlo, spécialisée dans les entreprises en phase de démarrage, a investi plus d’un milliard de dollars pour une participation de près de 1,5 %, selon une source proche de l’opération. Avec une capitalisation boursière de 1 500 milliards de dollars, la participation de Menlo vaut plus de 20 milliards de dollars.

Pour investir au-delà de la capacité de son fonds existant, Menlo a levé 750 millions de dollars auprès de commanditaires via une structure ad hoc, une tactique devenue de plus en plus courante à mesure que les levées de fonds prenaient de l’ampleur, compte tenu des besoins en capitaux des entreprises spécialisées dans l’IA.

LES PARIS SUR LES ENTREPRISES EN PHASE AVANCÉE ONT PORTÉ LEURS FRUITS

Sequoia Capital, longtemps connu pour ses investissements précoces, s’est joint à un tour de table plus tardif et devrait tout de même engranger des milliards de dollars.

Sequoia avait laissé passer Anthropic lorsque les valorisations étaient plus basses. Après un changement de direction, la société a signé son premier chèque au début de cette année, en participant en février à un tour de table mené par le GIC de Singapour et Coatue, avec une valorisation post-financement de 380 milliards de dollars. Elle a ensuite co-dirigé, aux côtés d’Altimeter, de Dragoneer et de Greenoaks, un tour de table à 965 milliards de dollars. Sequoia a investi 3 milliards de dollars dans Anthropic et a continué à investir davantage lors de l’introduction en bourse d’Anthropic, signe d’une conviction toujours plus forte envers ce laboratoire d’IA.

Lightspeed Venture Partners, qui a investi plus de 3 milliards de dollars dans Anthropic, détient désormais plus de 2 % de la société, ce qui en fait le plus grand investisseur financier de l’entreprise, selon deux personnes proches du dossier.

Ces rendements sont rendus possibles par la hausse rapide de la valorisation et du chiffre d’affaires d’Anthropic. Son chiffre d’affaires annualisé est passé d’environ 1 milliard de dollars début 2025 à environ 81 milliards de dollars le mois dernier, tandis que sa valorisation est passée de 61,5 milliards de dollars en mars 2025 à 965 milliards de dollars lors du dernier tour de table privé en mai dernier.

Les investisseurs stratégiques fournissent eux aussi une grande partie des capitaux et de la puissance de calcul sans précédent dont ont besoin les laboratoires d’IA. La participation combinée d’Amazon AMZN.O et de Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) dans Anthropic s’élève à environ 28,4 %.

“Nous vivons une période tout à fait unique, marquée par des changements profonds qui s’opèrent à un rythme plus rapide que jamais. L’ampleur de l’impact de ces entreprises et l’étendue des opportunités de marché sont sans précédent. Cela va offrir des opportunités d’investissement bien plus importantes que celles que nous avons connues par le passé”, a déclaré Will Griffith, associé chez Iconiq, qui a investi 6,1 milliards de dollars, faisant de ce fonds le deuxième plus grand investisseur financier en termes de participation dans Anthropic.