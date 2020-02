Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'entourage de Ghosn dénonce les "manoeuvres" de Nissan Reuters • 12/02/2020 à 11:49









PARIS, 12 février (Reuters) - L'entourage de Carlos Ghosn a qualifié de "manoeuvre" la nouvelle plainte déposée mercredi à son encontre par le constructeur japonais Nissan 7201.T . "Les manoeuvres de Nissan continuent: cette plainte est rendue publique à la veille des résultats financiers du groupe japonais", dit-on dans l'entourage de l'ancien PDG de Nissan. "Après avoir annoncé pendant des mois, des dommages à hauteur de 35 milliards de yens (environ 290 millions d'euros,) Nissan réclame aujourd'hui un montant inférieur (10 milliards de yens-NDLR). Sur le fond, les avocats de M. Ghosn réagiront une fois que le contenu de la plainte aura été porté à leur connaissance", précise-t-on de même source. (Sarah White, avec Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -5.34% RENAULT Euronext Paris +0.73%