L'enseigne de vêtements pour enfants Children's Place se place sous la protection de la loi sur les faillites et cherche à se faire racheter

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par Jonathan Stempel

Children's Place PLCE.O a déposé le bilan après avoir subi des pertes croissantes et une baisse de ses ventes, tandis que la société mère des marques de vêtements pour enfants Children's Place et Gymboree cherche un repreneur et entame la liquidation de ses stocks.

La société et ses 13 filiales ont demandé, dimanche soir, à bénéficier de la protection du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites de Newark, dans le New Jersey. Au 1er août, Children's Place déclarait un actif de 742,3 millions de dollars et un passif de 881,3 millions de dollars.

Fondée en 1969, Children's Place a indiqué compter plus de 500 magasins aux États-Unis et au Canada, et disposer, par l'intermédiaire de franchisés et de partenaires, d'une forte présence au Mexique et au Moyen-Orient, notamment en Israël et en Arabie saoudite.

Mithaq Capital, un family office au service de la riche famille saoudienne Al Rajhi, détient une participation de 61,1 % dans la société, selon un document déposé auprès du tribunal. Il est devenu l'actionnaire majoritaire en 2024.

Dans un document judiciaire, la conseillère en restructuration Lorie Beers a indiqué que Children's Place avait connu une baisse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, des pressions concurrentielles et promotionnelles, une hausse des coûts et d'importantes difficultés de trésorerie.

Mme Beers a expliqué que cela avait incité la société, basée à Secaucus, dans le New Jersey, à solliciter des propositions en vue de céder la quasi-totalité de ses actifs, de vendre les marques Children's Place et Gymboree, ou éventuellement de se liquider. Elle a précisé que Children's Place avait reçu neuf propositions visant à acquérir une partie ou la quasi-totalité de ses actifs.

Children's Place a enregistré une perte de 31 millions de dollars au cours du trimestre clos le 1er août. Le chiffre d'affaires net a reculé de 19 % par rapport à l'année précédente, et le chiffre d'affaires des magasins ouverts depuis au moins un an a baissé de 17 %. Les liquidations de stocks ont débuté le 6 novembre.

La société a indiqué que Berkeley Research Group était son conseiller financier, que Cascadia Capital était sa banque d'investissement, et que White & Case et Cole Schotz étaient ses cabinets d'avocats chargés de la procédure de faillite. Mme Beers est responsable de la restructuration et des situations spéciales chez Cascadia.

Mithaq n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi.

L'action Children's Place a clôturé vendredi à 32,2 centimes. Elle s'échangeait en baisse de 42 %, à 18,6 centimes, lors des échanges avant l'ouverture du marché lundi.