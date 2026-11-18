L'enseigne de vente à prix réduits TJX revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande pendant les fêtes ; son cours de bourse s'envole

TJX TJX.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, misant sur une forte demande de vêtements et d'articles pour la maison à prix réduits pendant la période des fêtes, ce qui a fait bondir son titre de 10% en début de séance.

La société, qui détient les chaînes TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods, a également dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre , mettant le titre en passe de connaître sa meilleure journée depuis six ans.

Les consommateurs américains se sont tournés vers les chaînes de magasins discount alors que la persistance de l’inflation et la hausse des prix du carburant pèsent sur le budget des ménages, au bénéfice des détaillants proposant des articles de marque à prix réduits .

Si les températures clémentes aux États-Unis et au Canada ont freiné la demande dans certaines catégories, la société s’attend à ce que la dynamique des ventes s’accélère pendant les fêtes , a déclaré le directeur général Ernie Herrman .

“Dans le contexte actuel, nous pensons que le rapport qualité-prix sera la priorité de nombreux consommateurs pendant cette période des fêtes”, a déclaré Ernie Herrman lors d’une conférence téléphonique post-résultats, soulignant la “grande diversité démographique de la clientèle” de TJX, tous revenus et âges confondus.

L'action de Ross Stores ROST.O , un distributeur concurrent spécialisé dans les prix réduits, a également bondi de 3%, reflétant les anticipations de hausses pendant les fêtes dans l'ensemble du secteur des magasins discount. Ross devrait publier ses résultats trimestriels jeudi.

TJX prévoit une hausse de 4% de son chiffre d’affaires à magasins comparables pour l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 3% à 4%. La société table également sur un bénéfice ajusté annuel compris entre 5,17 et 5,20 dollars par action, contre une prévision antérieure de 5,15 à 5,20 dollars.

L’entreprise a intensifié ses efforts marketing pour attirer davantage de clients et a su tirer parti de la demande saisonnière en matière de mode.

“La période des fêtes sera un test important pour déterminer si les deux chaînes (TJ Maxx et Marshalls) pourront tirer parti de ces progrès”, a déclaré Arielle Feger, analyste chez eMarketer.

“Les consommateurs disposent de nombreuses options pour trouver des réductions; le prix seul ne suffira donc pas à les fidéliser.”

TJX a indiqué que les tendances des ventes s’amélioraient au sein de sa division Marmaxx, spécialisée dans l’habillement et qui regroupe TJ Maxx et Marshalls, après que des erreurs “auto-infligées” aient précédemment pesé sur les ventes . La société prévoit une nouvelle amélioration au quatrième trimestre.

Mais la croissance de 2% du chiffre d’affaires à périmètre constant chez Marmaxx reste inférieure à celle des autres divisions de TJX, a noté Arielle Feger.

La croissance des ventes comparables chez Marmaxx s’explique par le fait que les clients ont dépensé davantage à chaque achat, tandis que le nombre de transactions est resté “pratiquement stable”, a déclaré le directeur financier John Klinger. Les articles pour la maison ont enregistré de meilleurs résultats que les catégories de vêtements au troisième trimestre, a-t-il ajouté.

Les coûts du carburant et du fret constituent le principal frein à l’approche du quatrième trimestre par rapport à l’année dernière, a ajouté John Klinger.

La société a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 15,95 milliards de dollars, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 15,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 1,34 dollar par action, conformément aux attentes.

“Alors que même les ménages aux revenus les plus élevés se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs dépenses, l’attrait du commerce de détail à prix réduits pourrait s’étendre bien au-delà des consommateurs traditionnellement associés à la recherche du meilleur rapport qualité-prix”, a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.