Leader européen de la distribution de produits de beauté, de santé et de bien-être, DM sera la première enseigne au monde à équiper ses magasins de la toute dernière génération d'EdgeSense



18 novembre 2026 - Vusion (Euronext Paris : VU), leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec dm-drogerie markt, premier distributeur de produits de beauté, de santé et de bien-être d’Europe. L’accord prévoit le déploiement de la toute dernière génération de la plateforme EdgeSense dans plus de 2 000 magasins en Allemagne, sur les trois prochaines années.



Avec plus de 4 200 points de vente en Europe, DM est l’enseigne préférée des Allemands selon le classement Retail Performance 2026 d’EY-Parthenon . DM figure parmi les acteurs les plus influents du continent dans la beauté, la santé et les soins du quotidien. Grâce à son engagement auprès des clients, à son rapport qualité-prix et à son offre omnicanale, l’enseigne allemande fait de ce déploiement une référence pour la prochaine étape de la digitalisation du commerce physique.



La plateforme de Vusion aidera DM à améliorer la productivité et la qualité de ses opérations en magasin : gestion des prix, préparation des commandes en ligne, réapprovisionnement, etc. L’objectif : garantir des prix parfaitement fiables, accélérer l’e-commerce et améliorer la disponibilité des produits en rayon.