L'enquête sur le crash d'Air India survenu l'année dernière, qui a coûté la vie à 260 personnes, en est à sa phase finale, a déclaré mercredi le gouvernement indien.
« Nous sommes dans la dernière ligne droite (de l’enquête) », a déclaré le solliciteur général Tushar Mehta devant la Cour suprême, qui examine actuellement une requête déposée par le père du commandant de bord, Sumeet Sabharwal, demandant la mise en place d’une enquête indépendante distincte sur l’accident.
M. Mehta a demandé à la Cour de reporter l’affaire de deux à trois semaines.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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