L'enquête sur le crash mortel d'un avion d'Air India entre dans sa phase finale, selon l'Inde

L'enquête sur le crash d'Air India survenu l'année dernière, qui a coûté la vie à 260 personnes, en est à sa phase finale, a déclaré mercredi le gouvernement indien.

« Nous sommes dans la dernière ligne droite (de l’enquête) », a déclaré le solliciteur général Tushar Mehta devant la Cour suprême, qui examine actuellement une requête déposée par le père du commandant de bord, Sumeet Sabharwal, demandant la mise en place d’une enquête indépendante distincte sur l’accident.

M. Mehta a demandé à la Cour de reporter l’affaire de deux à trois semaines.