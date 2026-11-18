L'enquête sur le crash d'Air India qui a fait 260 morts entre dans sa phase finale, selon l'Inde

L'enquête sur le crash d'Air India survenu l'année dernière, qui a coûté la vie à 260 personnes, en est à sa phase finale, a déclaré mercredi le gouvernement indien.

“Nous sommes dans la dernière ligne droite (de l’enquête)”, a déclaré le solliciteur général Tushar Mehta devant la Cour suprême, qui examine actuellement une requête déposée par le père du commandant de bord, Sumeet Sabharwal, demandant la mise en place d’une enquête indépendante distincte sur l’accident.

Mehta a demandé à la Cour de reporter l’affaire de deux à trois semaines. “Nous devons respecter les protocoles internationaux. Il n’y a aucune raison de retarder délibérément la procédure”, a-t-il déclaré.

Le Boeing 787 Dreamliner d’Air India s’est écrasé peu après son décollage d’Ahmedabad à destination de Londres, le 12 juin 2025, tuant 241 des 242 personnes à bord et 19 personnes au sol.

UN RAPPORT PRÉLIMINAIRE MET EN AVANT LES COMMUTATEURS DE CARBURANT

Un rapport préliminaire publié en juillet de l’année dernière a révélé que les commutateurs de commande de carburant des moteurs de l’appareil étaient passés de la position “marche” à la position “coupure” quelques secondes après le décollage, privant ainsi les deux moteurs de carburant. Il n’a pas établi pourquoi les commutateurs s’étaient déplacés.

Le rapport indique qu’un pilote a été entendu demander à l’autre pourquoi il avait coupé l’alimentation en carburant, et que ce dernier a nié l’avoir fait. Les enquêteurs n’ont pas identifié quel pilote avait prononcé l’une ou l’autre de ces remarques.

Le père de Sabharwal, Pushkar Raj Sabharwal, a critiqué les enquêteurs, affirmant que des responsables du Bureau indien d’enquête sur les accidents aériens (AAIB) avaient laissé entendre, lors d’une visite à son domicile, que son fils avait coupé l’alimentation en carburant des moteurs de l’avion.

L’AAIB a indiqué au tribunal en juillet qu’il avait établi une transcription de l’enregistreur de voix du cockpit et procédé à une autopsie psychologique dans le cadre de son enquête.

À l’époque, il avait indiqué qu’il prévoyait un projet de rapport final vers le mois d’octobre, qui serait ensuite transmis aux pays participants pour commentaires avant d’être finalisé et publié.