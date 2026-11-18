L'enquête sur le crash d'Air India survenu l'année dernière, qui a coûté la vie à 260 personnes, en est à sa phase finale, a déclaré mercredi le gouvernement indien.
“Nous sommes dans la dernière ligne droite (de l’enquête)”, a déclaré le solliciteur général Tushar Mehta devant la Cour suprême, qui examine actuellement une requête déposée par le père du commandant de bord, Sumeet Sabharwal, demandant la mise en place d’une enquête indépendante distincte sur l’accident.
Mehta a demandé à la Cour de reporter l’affaire de deux à trois semaines. “Nous devons respecter les protocoles internationaux. Il n’y a aucune raison de retarder délibérément la procédure”, a-t-il déclaré.
Le Boeing 787 Dreamliner d’Air India s’est écrasé peu après son décollage d’Ahmedabad à destination de Londres, le 12 juin 2025, tuant 241 des 242 personnes à bord et 19 personnes au sol.
UN RAPPORT PRÉLIMINAIRE MET EN AVANT LES COMMUTATEURS DE CARBURANT
Un rapport préliminaire publié en juillet de l’année dernière a révélé que les commutateurs de commande de carburant des moteurs de l’appareil étaient passés de la position “marche” à la position “coupure” quelques secondes après le décollage, privant ainsi les deux moteurs de carburant. Il n’a pas établi pourquoi les commutateurs s’étaient déplacés.
Le rapport indique qu’un pilote a été entendu demander à l’autre pourquoi il avait coupé l’alimentation en carburant, et que ce dernier a nié l’avoir fait. Les enquêteurs n’ont pas identifié quel pilote avait prononcé l’une ou l’autre de ces remarques.
Le père de Sabharwal, Pushkar Raj Sabharwal, a critiqué les enquêteurs, affirmant que des responsables du Bureau indien d’enquête sur les accidents aériens (AAIB) avaient laissé entendre, lors d’une visite à son domicile, que son fils avait coupé l’alimentation en carburant des moteurs de l’avion.
L’AAIB a indiqué au tribunal en juillet qu’il avait établi une transcription de l’enregistreur de voix du cockpit et procédé à une autopsie psychologique dans le cadre de son enquête.
À l’époque, il avait indiqué qu’il prévoyait un projet de rapport final vers le mois d’octobre, qui serait ensuite transmis aux pays participants pour commentaires avant d’être finalisé et publié.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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