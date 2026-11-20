L’enquête de la SEC américaine sur Nvidia porte sur d’éventuels problèmes comptables-sources

PHOTO D'ARCHIVES : Illustration montrant la silhouette de Jensen Huang, le logo NVIDIA et un graphique boursier en baisse

par Chris Prentice et ‌Alexandra Alper

NEW YORK/WASHINGTON, 20 novembre (Reuters) - L'organisme fédéral américain ​de contrôle des marchés financiers (SEC) enquête sur les pratiques comptables de Nvidia, a-t-on appris de deux ​sources ayant connaissance du dossier.

Le Wall Street Journal rapportait mardi ​que Nvidia était sous ⁠le coup d'une enquête de la SEC, ‌sans pouvoir en préciser les raisons.

Les services de la SEC examinaient de potentiels ​problèmes comptables ‌au sein de l'entreprise, selon les personnes ⁠qui se sont exprimées sous couvert de l'anonymat.

Un porte-parole de la Sec a refusé de ⁠fournir un ‌commentaire. Un porte-parole de Nvidia n'était pas ⁠disponible dans l'immédiat pour répondre à une ‌demande de commentaire.

Reuters n'est pas en ⁠mesure de déterminer la date de l'ouverture ⁠de l'enquête, ‌ni les problèmes comptables exacts examinés par l'autorité ​de régulation.

Une enquête ‌ne signifie pas que l'entreprise est en tort et nombre d'entre ​elles sont classées sans suite.

L'ouverture de la procédure intervient toutefois alors que le ⁠géant des semi-conducteurs est plongé dans un scandale impliquant son ancien directeur général Jensen Huang, à la suite de révélations sur des liaisons extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.

(Version ​française Zhifan Liu)