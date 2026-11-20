L’enquête de la SEC américaine sur Nvidia porte sur d’éventuels problèmes comptables-sources

L'organisme fédéral américain de contrôle des marchés financiers (SEC) enquête sur les pratiques comptables de Nvidia NVDA.N , a-t-on appris de deux sources ayant connaissance du dossier.

Le Wall Street Journal rapportait mardi que Nvidia était sous le coup d'une enquête de la SEC, sans pouvoir en préciser les raisons.

Les services de la SEC examinaient de potentiels problèmes comptables au sein de l'entreprise, selon les personnes qui se sont exprimées sous couvert de l'anonymat.

Un porte-parole de la Sec a refusé de fournir un commentaire. Un porte-parole de Nvidia n'était pas disponible dans l'immédiat pour répondre à une demande de commentaire.

Reuters n'est pas en mesure de déterminer la date de l'ouverture de l'enquête, ni les problèmes comptables exacts examinés par l'autorité de régulation.

Une enquête ne signifie pas que l'entreprise est en tort et nombre d'entre elles sont classées sans suite.

L'ouverture de la procédure intervient toutefois alors que le géant des semi-conducteurs est plongé dans un scandale impliquant son ancien directeur général Jensen Huang, à la suite de révélations sur des liaisons extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.

(Version française Zhifan Liu)