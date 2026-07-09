L'enquête de l'Autorité française de la concurrence sur Nvidia touche à sa fin

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L'Autorité française de la concurrence a annoncé jeudi que son enquête sur le fabricant de puces Nvidia Corp NVDA.O touchait à sa fin.

L'agence enquête sur le fabricant de puces pour des pratiques anticoncurrentielles présumées.

"Nous approchons de la fin de l'enquête", a déclaré jeudi aux journalistes Umberto Berkani, rapporteur général de l'Autorité française de la concurrence.