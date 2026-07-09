 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'enquête de l'Autorité française de la concurrence sur Nvidia touche à sa fin
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Autorité française de la concurrence a annoncé jeudi que son enquête sur le fabricant de puces Nvidia Corp NVDA.O touchait à sa fin.

L'agence enquête sur le fabricant de puces pour des pratiques anticoncurrentielles présumées.

"Nous approchons de la fin de l'enquête", a déclaré jeudi aux journalistes Umberto Berkani, rapporteur général de l'Autorité française de la concurrence.

Valeurs associées

NVIDIA
204,1200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,58 -2,59%
CAC 40
8 310,69 +0,70%
Pétrole Brent
78,65 -1,04%
SOITEC
103,3 +5,04%
STELLANTIS
4,632 -1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank