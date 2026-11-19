L'engouement pour GTA VI met en lumière les risques potentiels liés à l'assurance qui se cachent dans les infrastructures numériques

Des millions de joueurs à travers le monde se sont connectés pour le lancement de “Grand Theft Auto VI, ”, sans doute le jeu vidéo le plus attendu du siècle, offrant un aperçu de la vaste infrastructure numérique interconnectée sur laquelle l’économie mondiale s’appuie de plus en plus.

Aucune perturbation majeure n’est attendue suite à ce lancement. Mais l’ampleur de la demande suscitée par l’une des plus grandes sorties de l’industrie du jeu vidéo met en évidence un risque plus large pour les assureurs: une défaillance d’un fournisseur de cloud, de services de paiement ou de technologies partagés pourrait affecter des milliers d’entreprises simultanément.

Après 13 ans de développement et des coûts de production estimés à 1 milliard de dollars, voire plus, “Grand Theft Auto VI” a commencé à être commercialisé dans le monde entier jeudi, suscitant un engouement que peu de sorties dans le domaine du divertissement parviennent à susciter.

Mais cet engouement met également en évidence à quel point les entreprises modernes dépendent de l’infrastructure numérique qui rend possible une telle activité en ligne de masse, ainsi que les risques auxquels les assureurs sont confrontés en cas de défaillance de cette infrastructure.

“Un lancement de l’ampleur de celui de GTA VI constitue en réalité un test de résistance intégré de l’infrastructure commune de l’économie numérique”, a déclaré Marcos Alvarez, directeur général chez Morningstar DBRS.

Les assureurs couvrent les entreprises contre les pertes financières résultant de perturbations de leurs activités, y compris celles causées par des défaillances technologiques.

Les entreprises s’appuyant de plus en plus sur les mêmes fournisseurs de cloud, systèmes de paiement et plateformes numériques, une seule panne pourrait déclencher simultanément des demandes d’indemnisation de la part de plusieurs assurés, amplifiant ainsi l’exposition au risque.

Malgré l’effervescence entourant ce lancement, toute perturbation le jour même ou dans les jours qui suivraient ne serait pas nécessairement synonyme de catastrophe pour les assureurs, ont indiqué des experts du secteur.

“Les récentes pannes technologiques en sont un bon exemple: l’écart entre le coût économique et le sinistre effectivement couvert est assez important en raison des plafonds de garantie, des franchises, des délais de carence et des exclusions de couverture”, a ajouté M. Alvarez.

L’interruption d’activité pourrait constituer une source majeure de sinistres, mais la couverture pourrait également s’étendre aux coûts liés à la récupération des données, à la restauration des systèmes, aux cyberattaques et aux pannes chez des fournisseurs de technologies tiers, selon les termes de la police.

“Il s’agit d’un domaine en pleine évolution pour le secteur de l’assurance. Les assureurs affinent leur manière d’évaluer, de modéliser et de gérer ces risques interdépendants”, a déclaré Loretta Worters, porte-parole de l’Insurance Information Institute.

“Cela implique de ne pas se limiter aux mesures de cybersécurité d’une entreprise donnée, mais de comprendre sa dépendance vis-à-vis de prestataires tiers, la concentration de ces dépendances au sein de son portefeuille et le risque qu’un seul événement entraîne des pertes pour plusieurs assurés.”

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