L'engouement de l'administration Trump pour les contrats à terme « perps » déclenche l'alerte chez les piliers de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les Perps ont reçu le feu vert aux États-Unis en mai et s'étendent désormais au-delà des cryptomonnaies

* Ces produits n’ont pas de date d’expiration et se négocient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui marque un changement structurel majeur

* Ils ont déclenché une bataille de classification entre le CME et la CFTC

* Les acteurs historiques avertissent que ces nouveaux produits présentent des risques pour le marché des produits dérivés

par Laura Matthews et Hannah Lang

La volonté de l’administration Trump d’introduire aux États-Unis de nouveaux contrats à terme perpétuels sur les « perps » offshore suscite des inquiétudes, selon des entretiens menés auprès de quatre dirigeants debourses établieset d’autres acteurs clés du marché , qui ont averti que ces produits entraîneraient de nouveaux risques sérieux pour le marché des produits dérivés, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars.

Apparus pour la première fois sur les marchés des cryptomonnaies hors des États-Unis, les contrats à terme perpétuels, ou « perps », se négocient 24 heures sur 24 et n’ont pas de date d’échéance, ce qui signifie que les investisseurs peuvent conserver leurs positions indéfiniment. Ils font généralement l’objet d’un effet de levier, pouvant parfois atteindre 50 fois la valeur de la position, et sont principalement négociés par des investisseurs particuliers.

Le volume des transactions sur les « perps » cryptos a atteint 61.700 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 29 % par rapport à 2024, selon le fournisseur de données CryptoQuant, une grande partie de ces transactions ayant lieu sur de grandes plateformes telles que Binance et Hyperliquid, basées en Asie.

Les entretiens menés par Reuters auprès de dirigeants de bourses, de sociétés de négoce, de gestionnaires d’actifs et de fournisseurs d’infrastructures de marché ont révélé des inquiétudes plus générales quant au fait que des contrats perpétuels insuffisamment réglementés et un négoce 24 heures sur 24 pourraient perturber la structure du marché et éroder les dispositifs de gestion des risques mis en place après la crise financière de 2007-2009.

Les bourses traditionnelles de Wall Street ont été alarmées par la décision prise en mai par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine d’approuver officiellement les contrats perpétuels sur cryptomonnaies cotés aux États-Unis , Kalshi, Coinbase COIN.O , Robinhood HOOD.O et d’autres entreprises de technologie financière se lançant sur ce nouveau marché.

La semaine dernière, l’autorité de régulation gouvernementale a également approuvé les contrats à terme perpétuels sur actions individuelles . Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré qu’il était important de maintenir la surveillance américaine sur ce marché naissant afin de protéger les investisseurs américains.

TENSIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET WALL STREET

Le CME Group CME.O , grand opérateur du marché à terme, poursuit la CFTC en justice pour faire annuler sa décision de mai, arguant qu’elle a classé à tort les titres perpétuels comme des contrats à terme, ce qui crée une concurrence déloyale et minimise leurs risques. Un groupe représentant Cboe Global Markets CBOE.O et Citadel Securities a également intenté une action en justice la semaine dernière pour faire annuler la récente autorisation des titres perpétuels sur actions accordée par la CFTC, pour les mêmes motifs.

« Je pense qu’ils ont considérablement brouillé les pistes », a déclaré Terry Duffy, directeur général du CME et vétéran du secteur depuis plus de 40 ans. « Chaque fois qu’il y a une ambiguïté sur les marchés… cela peut nuire à l’activité. »

La CFTC a refusé de commenter les préoccupations soulevées lors des entretiens. Elle avait précédemment déclaré que le CME avait préféré recourir à la « guerre juridique » plutôt que de se lancer dans la concurrence sur ce nouveau marché.

Ce bras de fer est le dernier signe en date que le soutien de l’administration aux marchés des cryptomonnaies et des prédictions – sur lesquels certaines des principales entreprises exploitent également de nouvelles bourses – alimente les tensions avec les sociétés traditionnelles de Wall Street.

Ce bras de fer autour des risques de marché pourrait s’intensifier l’année prochaine, lorsque les démocrates, portés par les élections de mi-mandat de cette semaine qui leur ont permis de prendre le contrôle du Congrès, devraient s’opposer au président Donald Trump et renforcer les mesures de surveillance de ces jeunes secteurs.

« Bon nombre de ces acteurs historiques n’ont pas été confrontés à ce type de bouleversement depuis très longtemps », a déclaré Chris Perkins, responsable des cryptomonnaies chez Franklin Templeton.

LES BOURSES AFFIRMENT QUE LES PERPS SONT DES SWAPS, ET NON DES CONTRATS À TERME

La décision prise en mai par la CFTC a fait chuter les actions des bourses en raison des craintes liées à la concurrence. Elles se sont depuis redressées et les dirigeants ont déclaré ne pas considérer les « perps » comme une menace sérieuse pour leurs activités, principalement institutionnelles.

Leur principale préoccupation est que le fait de traiter les « perps » comme des contrats à terme permette aux investisseurs particuliers d’accéder à ces nouveaux produits dans le cadre d’un régime réglementaire qui, selon eux, n’offre pas de garanties suffisantes contre l’effet de levier et le risque de contrepartie. Ils font valoir que ces produits s’apparentent davantage à des swaps, qui sont soumis à des exigences plus strictes en matière de marge, de fonds propres et de déclaration, et sont généralement moins accessibles aux investisseurs particuliers.

Les contrats à terme traditionnels permettent aux contreparties de fixer le prix d’une transaction pour une date ultérieure, tandis que les swaps impliquent que les contreparties échangent périodiquement des flux de trésorerie ou des engagements sur la base d’un indice de référence. Comme les « perps » n’ont pas de date d’échéance et impliquent des paiements de financement continus entre les contreparties, ils répondent à la définition d’un swap donnée par la loi Dodd-Frank de 2010, affirment les bourses.

Dans des notes juridiques rendues publiques, des avocats spécialisés en produits dérivés ont déclaré que le CME avait soulevé des questions légitimes. La CFTC a quant à elle indiqué que les « perps » présentaient des caractéristiques similaires à celles des contrats à terme et que leur mécanisme de financement remplaçait l’échéance.

« Le secteur se trouve à un tournant où la classification des produits risque de devenir un outil de concurrence », a déclaré Rob Hocking, responsable mondial des produits dérivés chez Cboe, ajoutant que cette évolution était néfaste pour les marchés.

« Une solution doit être trouvée dans les plus brefs délais. »

CLASSIFICATION ERRONÉE ET transactions 24 H/24, 7 J/7 CONSIDÉRÉES COMME RISQUÉES

Les exigences de marge de type « futures » pourraient s’avérer inadéquates pour des produits dont le comportement s’apparente davantage à celui des swaps, ce qui accroîtrait les risques de contrepartie et de liquidité en période de forte volatilité, ont indiqué les dirigeants.

Des mécanismes qui liquident automatiquement les positions à durée indéterminée des traders lorsque leur marge tombe en dessous des niveaux requis pourraient amplifier ces tensions, ont déclaré certains. L’année dernière, de tels mécanismes ont déclenché la plus grande liquidation de positions en bitcoins jamais enregistrée, amplifiant ainsi la vague de ventes.

La CFTC, dans un avis adressé aux courtiers en contrats à terme, a souligné la nécessité de renforcer l’information des clients concernant les fonctionnalités de liquidation automatique pendant les heures de transactions prolongées.

Les plateformes émergentes, quant à elles, font pression pour étendre ces produits à d’autres actifs . Certains de leurs dirigeants affirment que, sans un cadre réglementaire américain viable, le marché continuera de prospérer à l’étranger et entraînera avec lui les investisseurs et les fonds américains.

« Je pense qu’il vaut mieux que ces produits soient négociés en toute transparence au sein du périmètre réglementaire américain plutôt que cette activité reste offshore », a déclaré Andy Ross, responsable des activités institutionnelles chez Kalshi.

Certains dirigeants du secteur soulignent également que les titres à durée indéterminée (perps) présentent des risques liés à la structure du marché. Comme ils se négocient en continu, ces produits exigent que les bourses, les chambres de compensation, les courtiers et les traders gèrent les positions et répondent aux appels de marge 24 heures sur 24.

Cela peut fonctionner sur des marchés de cryptomonnaies plus petits et préfinancés, ont expliqué ces dirigeants, mais cela devient plus complexe sur des marchés plus importants où les participants doivent transférer d’importantes sommes d’argent et de garanties en dehors des heures d’ouverture bancaires habituelles.

Le mois dernier, le CME a annoncé avoir mis en suspens son projet de contrat à terme sur le pétrole brut négociable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, principalement parce que les clients commerciaux n’étaient pas disposés à affecter du personnel aux salles de marché le week-end.

« L’infrastructure traditionnelle des marchés financiers aux États-Unis n’est pas encore entièrement adaptée à des marchés véritablement ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Thomas Restout, directeur général de B2C2, un teneur de marché institutionnel spécialisé dans les cryptomonnaies.