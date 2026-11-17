L'engagement pris lors de la COP31 en matière d'IA ne parvient pas à convaincre les géants américains de la technologie

La société chinoise Alibaba 9988.HK est, à ce jour, la seule grande entreprise technologique à avoir signé un engagement soutenu par l’ONU visant à réduire l’impact environnemental de l’intelligence artificielle, les grandes entreprises américaines s’étant tenues à l’écart.

L’« Antalya AI Pledge », lancé lundi par la Turquie, qui accueille jusqu’à la fin de cette semaine la COP31 sur le climat , appelle les gouvernements et les entreprises à prendre des mesures volontaires pour alimenter l’IA avec des énergies plus propres.

Les signataires sont également invités à soutenir la mise en place d’infrastructures plus efficaces, à suivre les émissions et à améliorer l’accès à l’IA dans les pays en développement.

Annoncé plusieurs semaines avant le sommet organisé sur la côte méditerranéenne turque, cet engagement a recueilli 90 adhésions lors de son lancement, dont seulement neuf pays et le conglomérat chinois de commerce électronique et de technologie Alibaba. Des entreprises privées, des groupes de réflexion et des organisations non gouvernementales figuraient également parmi les signataires.

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , qui exploitent à très grande échelle des réseaux mondiaux de centres de données, des infrastructures d’IA et d’Internet , ainsi que le fabricant de puces Nvidia NVDA.O , n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Amazon AMZN.O a refusé de commenter cet engagement, mais a indiqué qu’elle s’était fixé un nouvel objectif visant à réduire de 65 % l’intensité carbone de sa consommation d’électricité d’ici 2030 par rapport à 2019, et a réitéré son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Un rapport publié lundi a révélé que les plus de 400 centres de données hyperscale des États-Unis émettent à peu près autant de dioxyde de carbone que le Danemark.

LA CORÉE DU SUD ET LES PETITS PAYS SIGNENT

La Corée du Sud, grande utilisatrice d’IA, figurait parmi les pays signataires, mais les autres gouvernements signataires représentaient des petits pays.

Les États-Unis se sont tenus à l’écart des négociations climatiques de l’ONU pour la deuxième année consécutive, après que le président Donald Trump s’est retiré du processus climatique de l’ONU. Trump s’est fait le champion à la fois d’une expansion sans entraves de l’IA et de la poursuite de l’utilisation des combustibles fossiles.

Mais des entreprises telles qu’Amazon sont également confrontées à une pression différente de la part de certains actionnaires, préoccupés par l’impact environnemental croissant et l’opposition sociale aux centres de données dont leurs activités ont besoin.

L’agence des Nations unies chargée des technologies, l’Union internationale des télécommunications, a déclaré qu’elle collaborait avec les grandes entreprises technologiques dans le cadre de ses efforts de sensibilisation, et qu’elle maintiendrait l’engagement ouvert à la signature jusqu’aux prochaines négociations climatiques de l’ONU, la COP32, prévue à la fin de l’année prochaine.

Les entreprises technologiques figuraient parmi les participants les plus visibles lors des précédents sommets climatiques de l’ONU, où elles promouvaient des objectifs tels que des opérations à bilan carbone négatif et des émissions nettes nulles.

Mais l’expansion rapide de l’IA et des centres de données a compliqué la réalisation de ces ambitions.

Tout en continuant d’investir dans les énergies renouvelables, certaines de ces entreprises ont soutenu la mise en place de nouvelles centrales au gaz naturel.

Les militants pour le climat ont déclaré que cet engagement en faveur de l’IA ne fonctionnerait que si les hyperscalers américains y adhéraient et s’il était obligatoire.

"Les normes volontaires ne suffisent pas à elles seules", a déclaré Julie Cerqueira, directrice des programmes au Natural Resources Defense Council.