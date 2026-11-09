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L'énergie, premier moteur des bénéfices du Stoxx 600 (Lazard Frères Gestion)
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 17:22

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La saison des résultats du 3e trimestre 2026 confirme l'excellente dynamique bénéficiaire des entreprises européennes. Le consensus Bloomberg indique ainsi que les profits agrégés des sociétés du Stoxx Europe 600 devraient progresser de 20% sur l'ensemble de l'année 2026 par rapport à l'année 2025 .

Un optimisme prolongé sur 2027-2028

Surtout, cette dynamique devrait se poursuivre : les annonces effectuées à l'occasion des résultats trimestriels se sont accompagnées d'un relèvement des prévisions pour les deux années à venir. Le marché anticipe ainsi une progression des bénéfices des sociétés du Stoxx Europe 600 de 8% en 2027 et de 10% en 2028.

Energie, banques et industrie en fers de lance

"Le secteur de l'énergie constitue le premier moteur de la croissance des profits, notamment sous l'effet de la hausse des prix des hydrocarbures, mais la reprise ne s'y limite pas. Les banques continuent notamment de bénéficier de revenus d'intérêts élevés, de la reprise des volumes de prêts et d'un coût du risque toujours contenu. Plusieurs sous-segments du secteur industriel sont également au coeur de la bonne dynamique actuelle des sociétés européennes", observe Lazard Frères Gestion, la société de gestion d'actifs du groupe Lazard.

"Ces données confirment le redressement des entreprises européennes après plusieurs années de croissance atone. La révision à la hausse des BPA, malgré la remontée des taux, les pressions inflationnistes et les incertitudes politiques persistantes, témoigne de la capacité des entreprises européennes à préserver leurs marges et à s'adapter à un environnement complexe, précise la société.

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