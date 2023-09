L'énergie pourrait relancer l'inflation et les hausses de taux, selon AXA IM

(AOF) - « Au cours des prochaines semaines, la récente remontée des prix de l’énergie pourrait, si elle devait se confirmer, mettre à mal l’opinion majoritaire selon laquelle les hausses de taux d’intérêt seraient derrière nous », affirme Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. Pour lui, « la probabilité est forte que la direction des marchés actions soit fortement corrélée aux données macroéconomiques » « taux d’inflation et rythme de ralentissement économique » qui « resteront ainsi des indicateurs clés à suivre ».

" La visibilité reste faible à ce stade ", souligne-t-il, jugeant, qu' " il est prématuré d'anticiper une hausse des multiples de valorisation ". " Nous demeurons fidèles à notre stratégie de diversification et nous continuons à privilégier les sociétés combinant une capacité à ajuster les prix, une bonne visibilité sur leurs perspectives de croissance grâce à une exposition sur des thématiques porteuses et une structure financière solide ".

L'analyste relève que " les secteurs de la consommation cyclique, de la technologie et de la finance ont été les plus vendus " dernièrement, " pénalisés respectivement par les craintes de ralentissement en Chine, de remontée des taux qui pèsent sur les valeurs à duration longue et enfin des menaces de taxation exceptionnelle ".