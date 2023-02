L'endettement des départements français se détériorera en 2023, selon Fitch Ratings

Fitch classe sept départements métropolitains dans la catégorie "AA" (Bouche-du-Rhône, Essonne, Haute-Savoie, La Manche, Puy-de-Dôme, Savoie et Val d'Oise).

FitchRatings s'attend à ce que le solde de fonctionnement des départements français diminue à partir de 2023, sous l'effet d'une réduction des droits de mutation à titre onéreux. Ces derniers, assis sur les transactions immobilières, ont fortement augmenté en 2021-2022 (+30% en moyenne pour les départements notés par Fitch), mais devraient diminuer dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'accès plus restreint au crédit.

(AOF) - Les métriques de la dette des départements français devraient se détériorer en 2023, après deux années d'amélioration, indique Fitch Ratings dans une nouvelle revue par les pairs des sept départements français qu'elle note. Les dépenses de fonctionnement augmenteront sensiblement, sous l'effet d'une inflation élevée, de la hausse des coûts de l'énergie et de la révision à la hausse des subventions sociales et des salaires des fonctionnaires, dont les effets commenceront à se faire pleinement sentir à partir de 2023.

