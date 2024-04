L'emploi intérimaire a baissé de 6,7% sur un an en mars 2024 (Prism’emploi)

(AOF) - En février 2024, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représentait 698 800 équivalents temps plein (ETP), soit 50 000 ETP de moins qu’en février 2023, un chiffre correspondant à une baisse de 6,7 % sur un an. C’est ce qu’annonce Prism’emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement, dans son baromètre mensuel. Tous les secteurs sont orientés à la baisse par rapport à l’an dernier, et c’est dans le commerce que le recul du travail temporaire demeure "le plus préoccupant" (-9,6 %).