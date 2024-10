L'emploi américain en soutien des marchés européens

(AOF) - La macroéconomie - sous la forme d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu - a pris le pas sur les inquiétudes géopolitiques et permis aux marchés de finir en hausse. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,85% à 7 541,36 points, limitant son repli sur la semaine à 3,2%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,71% à 4956,47 points. Même tendance à Wall Street où le Dow Jones progresse de 0,10% vers 17h30.

L'indice de surprises économiques de Citi est redevenu positif depuis hier et les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour septembre confirment cette dynamique favorable.

254000 postes ont été créés dans le secteur non agricole aux Etats-Unis en septembre alors que le consensus s'élevait à 147000, après 159000 en août. Ce dernier chiffre a de plus été révisé à la hausse de 17 000 emplois. Le taux de chômage a reculé de 0,1 point sur un mois à 4,1% et il était anticipé à 4,2%. Le salaire horaire a, lui, enregistré une croissance de 4% sur un an, contre un consensus de 3,8% après 3,9% en août.

" Il est évident qu'un seul chiffre ne fait pas une tendance et que la dynamique des derniers mois témoignait d'un affaiblissement indéniable du marché du travail. Mais cela s'ajoute à une multitude d'arguments en faveur d'un scénario d'atterrissage en douceur " a commenté le directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. La probabilité d'une baisse des taux de la Fed de 25 points de base le 7 novembre a progressé à 95% contre 68% jeudi, selon le CME FedWatch Tool.

L'automobile dans le décor

Du côté de la cote, la semaine a été marquée par le sévère avertissement de Stellantis, qui a réverbéré dans tout le secteur. L'action du groupe dirigé par Carlos Tavares a chuté de plus de 16% en 5 séances, entraînant Renault (-10%) dans son sillage. Aujourd'hui, la proposition de Bruxelles visant à imposer une surtaxe sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine " a obtenu le soutien nécessaire des États membres ".

TotalEnergies a dominé le palmarès du CAC 40 grâce à la plus forte progression hebdomadaire du pétrole depuis plus d'un an. Le cours du Brent termine la semaine à un peu plus de 78 dollars. Les opérateurs ont éteint leurs écrans alors qu'une réplique israélienne est attendue à la suite de l'attaque de l'Iran sur l'État hébreu en début de semaine.