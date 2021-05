L'empire de Sanjeev Gupta sous le coup d'une enquête pour fraude au Royaume-Uni

(AOF) - GFG Alliance, le conglomérat de l'homme d'affaires indo-britannique Sanjeev Gupta, est soupçonné de fraude, d'opérations frauduleuses et de blanchiment d'argent par le Serious Fraud Office (SFO), l'équivalent au Royaume-Uni du parquet national financier. Le magnat de l'acier fait ainsi l'objet d'une enquête "en rapport avec le financement et la conduite des affaires des sociétés de l'Alliance du groupe familial Gupta (GFG), y compris ses accords de financement avec Greensill Capital UK Ltd.", une société de prêts à court terme qui a fait faillite en mars, a précisé le régulateur.