L'empire commercial d'Elon Musk se prépare à affronter la vague démocrate alors que le Texas bascule dans le camp démocrate

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par Aditya Soni

Alors que les républicains ont subi une défaite écrasante et que le Texas élisait son premier gouverneur démocrate depuis plus de trois décennies, l’un des plus grands perdants des élections de mi-mandat américaines ne figurait pas sur les bulletins de vote: le milliardaire Elon Musk.

L'homme le plus riche du monde a dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour soutenir les candidats républicains et faire en sorte que le Texas reste « rouge » – un État qui abrite son constructeur automobile Tesla, sa société SpaceX, spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle, ainsi qu'un projet de fabrication de puces électroniques entre les deux.

Ces paris se sont soldés par un échec, les démocrates ayant pris le contrôle des deux chambres du Congrès et Gina Hinojosa ayant battu Greg Abbott dans la course au poste de gouverneur du Texas, ce qui constitue un camouflet cinglant pour le président américain Donald Trump, un proche allié de Musk que le milliardaire avait contribué à faire élire.

Musk, qui exhortait encore mardi ses abonnés sur X à voter républicain, est désormais confronté à un Parti démocrate en pleine remontée qu’il n’a cessé de provoquer pendant des années.

Le plus grand donateur du Parti républicain a même menacé de riposter le mois dernier sur sa plateforme de réseaux sociaux après la publication d’un article indiquant que les démocrates envisageaient d’ouvrir des enquêtes sur ses entreprises s’ils remportaient les élections de mi-mandat.

L’action SpaceX SPCX.O a chuté de 3,8% en pré-ouverture, tandis que celle de Tesla TSLA.O reculait de 3,6%, les deux titres sous-performant le marché dans son ensemble.

L’un des principaux défis de Musk pourrait être le ralentissement des autorisations pour les centres de données , indispensables pour exploiter le marché potentiel de 28.500 milliards de dollars que SpaceX avait vanté aux investisseurs avant son introduction en bourse .

Les analystes et les experts s’attendent à ce que les démocrates renforcent le contrôle des projets de centres de données et fassent pression pour obtenir des moratoires sur la construction, alors que l’opposition locale s’intensifie en raison des coûts d’électricité.

“Une victoire écrasante des démocrates au Congrès exercerait une pression sur le secteur technologique et pourrait entraîner un durcissement de la réglementation dans tout ce qui touche à l’IA, ce qui risquerait de ralentir ces chiffres de croissance dignes du Far West que nous voyons quotidiennement et que nous tenons souvent pour acquis”, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management.

“Musk était le dernier espoir des républicains à l’approche du dénouement. Malheureusement, son importante injection de fonds pour soutenir les États républicains n’a pas suffi à compenser la hausse des factures d’électricité, des prix à l’épicerie et à la pompe.”

Musk a également fait l’objet d’une enquête de la part des législateurs démocrates concernant les restrictions imposées aux communications par satellite utilisées par l’armée ukrainienne, les suppressions massives d’emplois fédéraux sous sa direction chez DOGE, ainsi que les contrats gouvernementaux et les subventions accordés à ses entreprises.

L’un de ces législateurs est Robert Garcia, le futur président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, qui a adressé mardi soir un message sans détour, en deux mots, aux républicains et à leurs alliés: “Préparez-vous à faire appel à des avocats ”.

HINOJOSA PLAIDE EN FAVEUR D’UN MORATOIRE SUR LES CENTRES DE DONNÉES

Au Texas, Musk pourrait également devoir composer avec les relations tendues qui l’unissent à Hinojosa.

La future gouverneure avait intenté une action en justice pour obtenir les e-mails échangés entre Musk et Abbott et avait accusé l’ancien gouverneur d’avoir trahi l’État du Texas en proposant des accords avantageux au milliardaire.

Elle a également qualifié les efforts d’Abbott pour freiner l’implantation de centres de données de “théâtre politique”, appelant au contraire à un arrêt immédiat des nouveaux projets jusqu’à ce que les législateurs renforcent les protections pour les communautés locales, ainsi qu’à la fin des allègements fiscaux.

Musk lui-même a semblé prendre ces obstacles à la légère. “Les centres de données dans l’espace semblent plutôt attrayants en ce moment”, a-t-il publié sur X , faisant allusion au projet ambitieux de SpaceX visant à mettre des centres de données en orbite malgré les défis majeurs liés au refroidissement et aux réparations.

L’activité IA de l’entreprise s’articule autour de Colossus et Colossus II, deux des plus grands centres de données d’IA au monde, situés près de Memphis. La location de leur puissance de calcul à des clients tels qu’Anthropic a fait exploser le chiffre d’affaires et a permis à SpaceX d’enregistrer son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse.

Mais l’entreprise vise à presque doubler la capacité , passant de 1,7 gigawatt à la fin septembre à jusqu’à 3 gigawatts d’ici la fin de l’année, avant de passer à 13 gigawatts l’année prochaine.

Tout retard dans la mise en service de cette capacité pourrait compromettre les objectifs de chiffre d’affaires ambitieux de Musk et renforcer la vigilance des investisseurs, de plus en plus méfiants face aux coûts croissants des infrastructures d’IA.

Le cabinet d’études sur les semi-conducteurs SemiAnalysis a recensé plus de 9 gigawatts de capacité prévue ou en cours de développement, y compris de nouvelles installations au sein du complexe Starbase de SpaceX à Boca Chica, au Texas.

Cette expansion à Boca Chica pourrait se heurter à une certaine résistance, Hinojosa s’étant opposé à la vente potentielle d’un parc d’État en bord de mer à SpaceX après que *Texas Monthly* eut rapporté que des responsables avaient discuté de cette transaction.

“Que les choses soient claires: le Texas n’est pas à vendre”, a déclaré Gina Hinojosa le mois dernier. Elon Musk, quant à lui, a supprimé l’appel qu’il avait lancé à ses partisans le jour du scrutin pour qu’ils votent républicain.