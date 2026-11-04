L'embouteilleur Coca-Cola HBC revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à des mesures tarifaires et à une forte demande

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L'embouteilleur Coca-Cola HBC CCH.BN

CCH.L a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires, grâce à des mesures tarifaires et à une forte demande de boissons gazeuses et sans sucre sur ses principaux marchés.

Le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola KO.N en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Afrique, dont le siège est en Suisse, a bénéficié d'une forte demande et de mesures tarifaires malgré la hausse des coûts de l'énergie, des carburants et des matières premières dans le sillage de la guerre en Iran.

La société prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 légèrement supérieure à 6% pour atteindre 7%, alors qu’elle s’attendait auparavant à atteindre la limite supérieure de cette fourchette.

L’embouteilleur a ajusté les prix de ses produits et ses emballages afin de mieux répondre aux besoins des clients, ces derniers étant de plus en plus sensibles au rapport qualité-prix dans un contexte d’inflation croissante et d’incertitude géopolitique.

La société a annoncé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 9% au troisième trimestre, contre un consensus des analystes établi par la société à 8%, stimulée par le partenariat de sa société mère avec la Coupe du monde de la FIFA en juin et juillet, qui a donné lieu à la commercialisation de packs en édition spéciale de Coca-Cola et Powerade.

"Grâce à des innovations passionnantes, à des activations de marque convaincantes et à une exécution solide pendant la période estivale, qui revêt une importance particulière, nous avons continué à saisir les opportunités de croissance sur l’ensemble de nos marchés", a déclaré le directeur général Zoran Bogdanovic.

La société a maintenu ses prévisions de croissance organique du résultat d’exploitation pour l’exercice 2026 entre 8% et 10%.

La société a indiqué qu’elle était en bonne voie pour finaliser l’acquisition de son homologue africain Coca-Cola Beverages Africa d’ici la fin de l’année 2026, les autorisations des autorités de la concurrence en Tanzanie étant en attente.